Co się działo z Sienkiewiczem i innymi posłami? „Pan poseł był niedysponowany i o czym tu dyskutować”

Środowy późny wieczór w Sejmie. Przy nikłej frekwencji na Sali Plenarnej toczy się dyskusja nad wotum nieufności wobec ministra sportu Kamila Bortniczuka (większość parlamentarna odrzuciła ten wniosek w czwartek wieczorem).

Wśród nieobecnych znalazł się Bartłomiej Sienkiewicz, ale były szef MSWiA nie chciał stracić całej debaty. Tuż po godzinie 23, gdy z mównicy przemawiał Dariusz Olszewski z PiS, kamery sejmowe zarejestrowały schodzącego alejką do pierwszych rzędów Sienkiewicza. Polityk miał zauważalne problemy z zachowaniem równowagi i zauważył to również Borys Budka, do którego podszedł Sienkiewicz i błyskawicznie wyprowadził kolegę na zewnątrz.