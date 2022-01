Zamieszanie w Sejmie podczas głosowania nad „lex Czarnek”. Posłowie Porozumienia „za” czy „przeciw”?

Lex Czarnek. Jak głosowali posłowie w Sejmie?

Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 227 polityków: 219 z klubu PiS, 4 z Porozumienia, 2 z Kukiz'15 oraz Łukasz Mejza i Zbigniew Ajchler. Przeciw zagłosowało 214 parlamentarzystów: 124 z klubu KO, 43 z Lewicy, 23 z Koalicji Polskiej, 9 z Konfederacji, 8 z Polski 2050, 3 z PPS, 2 z Polskiej Spraw oraz poseł mniejszości niemieckiej Ryszard Galla i Stanisław Tyszka z Kukiz'15. Żaden z parlamentarzystów nie wstrzymał się od głosu. W głosowaniu nie wzięło udziało 19 polityków: 9 z PiS, 2 z KO, 2 z Konfederacji i Polskich Spraw oraz po jednym pośle z Lewicy, Koalicji Polskiej, Porozumienia i Kukiz'15.

Po ogłoszeniu wyników głosowania rzecznik Porozumienia poinformował za pośrednictwem Twittera, że doszło do pomyłski. Jan Strzeżek podkreślił, że posłowie, którzy omyłkowo zaglosowali za przyjęciem lex Czarnek (co nie miało wpływu na wynik głosowania) złożą stosowne oświadczenia do marszałek Sejmu.