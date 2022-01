„Wiadomości” TVP grillują Sienkiewicza. „Dzisiaj jest dzień polskiej wódki”

13 stycznia „Wiadomości” TVP postanowiły nieco odpuścić Donaldowi Tuskowi. Na warsztat wzięto natomiast innego polityka Platformy Obywatelskiej – Bartłomieja Sienkiewicza. Przed emisją materiału autorstwa Adriana Boreckiego widzowie zobaczyli pasek informacyjny o treści „Chwiejna postawa »biesiadnego człowieka«”.

Dzisiaj jest dzień polskiej wódki. Niektórzy być może postanowili uczcić go trochę wcześniej – powiedział dziennikarz TVP. Przypomnijmy, żedo sieci trafiło nagranie z udziałem jednego z posłów KO. Media społecznościowe obiegł filmik, na którym widać jak Bartłomiej Sienkiewicz schodzi po schodach na sali plenarnej niezbyt pewnym krokiem. Na sali słychać wówczas odgłosy, że do Sejmu należy przynieść alkomat. Posłowie podejrzewali bowiem, że Sienkiewicz może być nietrzeźwy. – Nie wyprowadzaj Sienkiewicza. Wolność Sienkiewicza — krzyczał minister edukacji Przemysław Czarnek. Po chwili można było zobaczyć, jak obaj politycy opuszczają salę plenarną.

– W drodze powrotnej Sienkiewicz najpierw o mało co nie upadł, a potem postanowił przybić piątkę. Większość polityków nie ma wątpliwości, że polityk był nietrzeźwy. Zdecydowanie bronią go jednak partyjni koledzy – zgodnie z doktryną Neumanna – jak niepodległości – stwierdził Adrian Borecki.

Posłowie KO bronią Bartłomieja Sienkiewicza

Następnie widzowie „Wiadomości” mogli zobaczyć Borysa Budkę, który bronił klubowego kolegi zapewniając, że ten był trzeźwy.

W dalszej części materiału pokazano inne wypowiedzi polityków KO. Artur Łącki stwierdził, że Bartłomiej Sienkiewicz chyba zasłabł. Robert Kropiwnicki dodał, że był na sali, nie widział niczego, co by wzbudziło niepokój a robienie jakichkolwiek insynuacji jest nieprzyzwoite.

– Politycy Polski 2050 nie chcieli komentować całej sytuacji. Przedstawiciele innych ugrupowań są zgodni w krytyce Bartłomieja Sienkiewicza – powiedział dziennikarz TVP. – To skandal, nikt nie ma wątpliwości, co się wydarzyło w Sejmie. Powinna być zdecydowana reakcja Borysa Budki i Donalda Tuska – ocenił Jarosław Krajewski z PiS.



Krzysztof Gawkowski z Lewicy przyznał, że w każdym klubie są problemy, ale powinno się je rozwiązywać przed a nie na posiedzeniu Sejmu. – Wówczas ktoś powinien ponieść konsekwencje. Każdy powinien wiedzieć, że jak się wypije nawet lampkę wina, to się do pracy nie przychodzi – tłumaczył polityk. Krzysztof Bosak stwierdził z kolei, że fakt, iż obrady przedłużają się do późnych godzin nocnych nie oznacza, że można sobie dolewać czegoś do coli.



Sienkiewicz jest „trochę człowiekiem biesiadnym”

Widzowie TVP dowiedzieli się również, że „były szef MSW w rządzie Donalda Tuska do abstynentów nie należy”. Przypomniano wywiad Bartłomieja Sienkiewicza dla RMF FM, w którym mówił, że „jest trochę człowiekiem biesiadnym a Bieługa jest dobrą wódką”.

– To, że polityk jest człowiekiem biesiadnym było widać w jednym z wywiadów z Polsat News. P przesunięciu kamery widać było, że na stole za politykiem stoi opróżniona do połowy butelka, w której raczej nie znajdował się płyn do deynfekcji rąk – podsumował Adrian Borecki.

