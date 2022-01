Zimna wojna Putina, jak Tusk rozgrywa opozycję, Ziobro chce ograć Morawieckiego. Nowy „Wprost”

Zakończył się kolejny etap negocjacji państw Zachodu z Rosją. Sojusznicy ustalili grę w dobrego i złego policjanta. UE będzie zmiękczać twardą amerykańską politykę wobec Władimira Putina – co jest jednak dyskusyjne, biorąc pod uwagę, jak wierne Moskwie są kolejne rządy w Berlinie – pisze w okładkowym tekście nowego numeru „Wprost” Jakub Mielnik.

Co jeszcze w najnowszym „Wprost”?

„Zakochany w sobie”. –Jego obecność w TVP to nieustanne lansowanie samego siebie. Ostatnio można było nawet odnieść wrażenie, że to Jacek Kurski zdobył drugie miejsce na dziecięcej Eurowizji – mówi w rozmowie z Pauliną Sochą-Jakubowską Janusz Daszczyński, poprzednik Kurskiego na stanowisku prezesa TVP.

„Jak Donald Tusk rozgrywa partie opozycji”. Szymon Hołownia określił potencjalne utworzenie wspólnych z Platformą list wyborczych „opowieściami z mchu i paproci”. Gorąco jest również na linii PO-Nowa Lewica – pisze Dariusz Grzędziński.

„Prezydent nadal wspiera prawicę”. – Andrzej Duda cały czas utożsamia się z obozem prawicy i będzie dalej go wspierał w reformowaniu Polski – mówi Mateuszowi Zielińskiemu Grażyna Ignaczak-Bandych, szefowa Kancelarii Prezydenta.

„Zbigniew Ziobro chce ograć Morawieckiego”. Rząd zapowiada likwidację Izby Dyscyplinarnej, która stoi na przeszkodzie do konsensusu z Komisją Europejską i odblokowania unijnych funduszy. Minister sprawiedliwości ma plan… Artykuł Joanny Miziołek.

„Nawet gdybym wiedział, to bym nie powiedział”. Janusz Cieszyński, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa, odpowiada na pytania o inwigilację przy pomocy Pegasusa. Zdaje sobie sprawę, że sam też podlega kontroli. Rozmowa Elizy Olczyk i Joanny Miziołek.

„Czeka nas niełatwy rok”. Wygląda na to, że w 2022 roku chińskie przekleństwo „obyś żył w ciekawych czasach” będzie się realizować na naszych oczach. A mimo to trudno mieć nadzieję na realną zmianę – pisze Tomasz Terlikowski.

„Nosowska na wojnie ze stereotypami”. Konto instagramowe Katarzyny Nosowskiej jest niezwykle popularne. Piosenkarka nie ma problemu z pokazywaniem się bez makijażu, w rozciągniętych ubraniach. Artykuł dr Małgorzaty Bulaszewskiej.

„Przełomowy wyrok warszawskiego sądu”. Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził nieważność kolejnego kredytu waloryzowanego walutą obcą. Kredyt nie był frankowy. Kredytobiorca zaciągnął zobowiązanie w EUR – pisze mec. Magdalena Pledziewicz.

„Fałszywe błękitne hełmy”. Mordujący cywilnych demonstrantów w Ałmacie żołnierze poubierali błękitne hełmy ONZ – chociaż Narody Zjednoczone nie mają z operacją w Kazachstanie nic wspólnego. Materiał Jakuba Mielnika.

„Gra w prześladowanie”. Świadome gnębienie lub upokarzanie wybranych osób to w polskiej szkole zjawisko dotykające około 54 proc. uczniów szkół podstawowych i 36 proc. uczniów szkół średnich – wynika z badań dr Małgorzaty Wójcik oraz Marii Mondry.

„Ważne pismo o mało ważnych sprawach”. W tym roku magazyn „Vogue” będzie obchodził 130-lecie istnienia. Jego długie i niezwykłe dzieje opisała londyńska dziennikarka Nina-Sophia Miralles w książce „Glossy. Historia Vogue’a”. Recenzja Leszka Bugajskiego.

„Gangster i kobiety”. W filmie „Jak pokochałam gangstera” to kobiety miały mówić, to kobiety miały być w centrum. No cóż. Nie są – bo to tylko pomniki męskiej fantazji – pisze Robert Ziębiński.