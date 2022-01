Kim jest Mariusz Ziomecki? Od doradcy prezesa NBP, po autora kryminałów

Ziomecki do 1981 roku był dziennikarzem warszawskiej „Kultury”. Rok później wyjechał do USA, gdzie był jednym z komentatorów dziennika „The Detroit Free Press”.

Mariusz Ziomecki redaktorem naczelnym „Super Expressu” i Superstacji

Od końca lat 90. Ziomecki obejmował najwyższe stanowiska w polskich mediach. W latach 1998-2000 razem z Wiesławem Małeckim dzielił funkcję redaktora naczelnego dwutygodnika „Komputer Świat”. W 2003 roku został redaktorem naczelnym „Super Expressu”. Funkcję tę pełnił do 2006 roku, kiedy to zastąpił go Tomasz Lachowicz. W tym samym roku Mariusz Ziomecki został naczelnym tygodnika „Przekrój”. Wcześniej stanowisk to pełnił Piotr Najsztub.

Związek Ziomeckiego z „Przekrojem” nie trwał długo i już w 2007 roku na stanowisku zastąpił go Jacek Kowalczyk. Jeszcze w tym samym roku Ziomecki został naczelnym Superstacji i prowadził program Rezonans. Z Superstacji Ziomecki przeszedł do Polsatu, gdzie od września 2008 roku pełnił funkcję wydawcy programu „Konfrontacje”. Przez krótki okres był również naczelnym serwisu publicystycznego redakcje.pl.

W okresie listopad 2009-maj 2010 był redaktorem naczelnym sponsorowanego przez Narodowy Bank Polski serwisu internetowego Obserwator Finansowy. W tym samym czasie był doradcą prezesa NBP. W telewizji można było zobaczyć go również w latach 2014-2018. Na antenie Polsat News 2 prowadził program publicystyczny „Prawy do lewego, lewy do prawego”.

Mariusz Ziomecki – od dziennikarza do pisarza

W ostatnich latach Mariusz Ziomecki szerszej publiczności znany jest lepiej jako autor książek kryminalnych niż dziennikarz. Wśród czytelników popularnością cieszy się seria powieści „Elementy zbrodni”.

Ziomecki jest również współautorem książki „ABC dziennikarstwa”, którą napisał wraz z Tomaszem Lisem.