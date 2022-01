Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia. Wariant Omikron coraz groźniejszy

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w raporcie z 14 stycznia o zakażeniach koronawirusem w Polsce. Nowe przypadki pochodzą z województw: mazowieckiego (2812), małopolskiego (2208), śląskiego (2026), dolnośląskiego (1452), wielkopolskiego (1216), pomorskiego (1140), podkarpackiego (918), łódzkiego (810), zachodniopomorskiego (624), lubelskiego (605), kujawsko-pomorskiego (589), warmińsko-mazurskiego (457), opolskiego (353), świętokrzyskiego (311), lubuskiego (231), podlaskiego (224). 71 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Resort podał również informację o zgonach w naszym kraju. Łącznie przez ostatni dzień zmarły 423 osoby. 153 z nich to zgony spowodowane jedynie przez COVID-19. Śmierć kolejnych 270 osób wynikała ze współistnienia koronawirusa z innymi schorzeniami. Od początku pandemii w Polsce zakażone zostały 4 281 482 osoby, a 101 841 zmarło. Z SARS-CoV-2 wyzdrowiało 3 765 613 osób.

Koronawirus. Polska. Raport Ministerstwa Zdrowia (14 stycznia). Wariant Omikron coraz groźniejszy

Ministerstwo Zdrowia ujawniło również, że w Polsce zostało wykrytych 328 przypadków wirusa w wersji Omikron. Na przestrzeni ostatniego miesiąca zakażenia tym wariantem stanowią 10 proc. wszystkich przypadków. Najwięcej infekcji odmianą Omikron odnotowano w woj. pomorskim i mazowieckim.

W szpitalach zajętych jest 15 656 łóżek. Aktualnie dostępnych jest 30 746 miejsc dla osób z COVID-19. Dodatkowo 1 600 pacjentów wymaga podłączenia do respiratora. Obecnie dostępnych jest 2 758 urządzeń. Ministerstwo Zdrowia prezentując dzienne statystyki o koronawirusie zaznaczyło również, że 226 269 osób jest objętych kwarantanną.

Adam Niedzielski o ciężkim przebiegu COVID-19

Adam Niedzielski mówił w czwartek, że odkrycie genu odpowiedzialnego za ciężkie przechodzenie SARS-CoV-2 to efekt badań, które zostały zlecone przez resort na początku pandemii w 2020 roku. Do tej pory wskazywano, że odpowiada za to głównie wiek i otyłość. Dzięki naukowcom odkryto, że to gen decyduje o tym, czy osoba zakażona koronawirusem ciężko przejdzie chorobę.

