Pogoda. Silny wiatr nad Polską. Przerwy w dostawie prądu na Podlasiu i Mazowszu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej już od czwartku ostrzegał przed silnym wiatrem, który może powodować przerwy w dostawie prądu. Aktualnie alert IMGW obowiązuje dla wschodniej ściany Polski. Formacja liniowa, której towarzyszy porywisty wiatr i przelotne opady atmosferyczne przemieszcza się przez okolice Warszawy, przynosząc opady krupy śnieżnej i gradu.

Grupa Energa od godzin przedpołudniowych informuje o przerwach w dostępie do energii elektrycznej. Wszystko z powodu wiatru. Według danych na godz. 15 prądu pozbawionych jest około 6 tys. odbiorców. Najwięcej w na terenie oddziałów w Gdańsku (2,5 tys.), Płocku (1,8 tys.) i Olsztynie (700).

Przerwy w dostawie prądu. Powodem silny wiatr

Problemy z prądem na również woj. podlaskie. Agnieszka Bajerska z PGE Dystrybucja SA powiedziała cytowana przez TVN Meteo, że sprawa dotyczy około 33 tys. odbiorców (stan na godz. 15:30). Najwięcej jest w Rejonie Energetycznym Białystok Teren – ok. 18 tys. W okolicy Łomży sytuacja dotyczy ok. 7,3 tys. odbiorców, w RE Bielsk Podlaski ok. 5,2 tys., a RE Suwałki ok. 3,3 tys. Awariami zajmuje się ponad 80 ekip.

W kolejnych godzinach PGE Dystrybucja informowała na swoich stronach o dalszych awariach dotyczących zasilania. Na godz. 18 na terenie Oddziału Białystok bez zasilania w energię elektryczną było ok. 38 tys. odbiorców. Trudna sytuacja wystąpiła również w Oddziale Warszawa. W Rejonie Energetycznym Wyszków bez prądu było ok. 11 tys. odbiorców. Najtrudniejsza sytuacja była w rejonie Łochowa, Ostrowi Mazowieckiej oraz Sokołowa Podlaskiego.

