Posłanka PiS o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Zwróciła uwagę na wpływ figurki świętego

11 stycznia doszło do spotkania Jarosława Kaczyńskiego z partyjnymi antyszczepionkowcami. Z prezesem PiS rozmawiali m.in. Janusz Kowalski, Anna Maria Siarkowska czy Maria Kurowska. „Gazeta Wyborcza” ujawniła szczegóły spotkania. Kurowska zabrała ze sobą na rozmowę figurkę Świętego Andrzeja Boboli. – Jest patronem Polski, chodziło o to, aby nas wsparł, taki symbol – wyjaśniła posłanka.

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Maria Kurowska o relikwiach św. Andrzeja Boboli

Kurowska chciała przez to przekazać, że „w rozwiązywaniu trudnych spraw trzeba polegać nie tylko na własnym umyśle, ale trzeba się też odwoływać do Pana Boga”. – Proszę zauważyć, od 2 grudnia, od czasu gdyśmy sprowadzili relikwię św. Andrzeja Boboli do kaplicy sejmowej, zaczęło się uspokajać na granicy. Była już tak napięta sytuacja, dlatego starając się o te relikwie chciałam, żeby to zrobić szybko, bo widziałam, co się dzieje na granicy – zaznaczyła polityk.

Posłanka Prawa i Sprawiedliwości potwierdziła również, że na spotkaniu krytykowała zamknięcie kościołów. Jak tłumaczyła, „nieprzyzwoite” było to, że zarówno w dużym jak i małym kościele było po pięć osób. Kurowska powiedziała, że Kaczyński „wysłuchał i wyciągnął wnioski”. Posłanka przekonywała, że „religia łączy się z polityką i gdyby nie była religijna, to by nie była w polityce”.

Krzysztof Śmiszek komentuje kulisy spotkania z Jarosławem Kaczyńskim

Sprawę skomentował w mediach społecznościowych Krzysztof Śmiszek. „Posłanka Kurowska, po tym jak ostatnio domagała się medalu dla Barbary Nowak za antyszczepionkowe wpisy, znów błyszczy! To przerażające, że w PiS bardziej niż w sprawczość swoich działań wierzy się w magiczną moc świętych relikwii” – napisał polityk Lewicy.

