Donald Tusk wystawił na aukcję „osobistą brukselską limuzynę”. Pokazał film

30. Finał WOŚP odbędzie się 30 stycznia. Tegoroczna zbiórka odbywa się „dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia oczu dzieci”. Celem jest m.in. doposażenie szpitali w nowoczesny sprzęt niezbędny do prawidłowej diagnozy i wdrożenia terapii dzieci mających problem ze wzrokiem. W planach jest zakup m.in. angiografu dwupłaszczyznowego do leczenia siatkówczaka, który jest najczęstszym nowotworem złośliwym gałki ocznej u dzieci.

Hulajnoga Donalda Tuska na licytacji WOŚP

Jak co roku, WOŚP daje różne możliwości wspierania akcji. To m.in. wpłaty bezpośrednie do puszek wolontariuszy, online, wysyłka specjalnych SMS-ów, wirtualne skarbonki czy licytacje. Aukcje WOŚP od wielu lat wspierają politycy, w tym Para Prezydencka, przeznaczając przedmioty, o które ubiegają się następnie internauci. Na taki gest zdecydował się po raz kolejny także Donald Tusk. W tym roku były premier przekazał „swoją brukselską limuzynę”, czyli po prostu… hulajnogę elektryczną.Polityk był na niej widywany jeszcze w czasie pracy w roli szefa Rady Europejskiej.

Teraz sprzęt trafi w ręce nabywcy na aukcji WOŚP, a Donald Tusk w pakiecie obiecuje zaproszenie na kawę i wspólne czytanie instrukcji obsługi hulajnogi. W sobotę przewodniczący Platformy Obywatelskiej pokazał krótki film ze sprzętem, który wystawił na licytację. Złożył też autograf na sprzęcie, choć zapowiedział, że „można go zamazać, jeśli nie pasuje. Według stanu na 15 stycznia, godz. 15:45, za hulajnogę trzeba było zapłacić już 50 200 złotych. Finał licytacji nastąpi 31 stycznia.