„Zdrajcy narodu. Albo ołów w łeb, albo szubienica”. Katarzyna Lubnauer alarmuje Zbigniewa Ziobrę

Na profilu Antyfoliarz.pl na Twitterze opublikowane zostało nagranie ze skandalicznymi wypowiedziami, które miały paść podczas protestu antyszczepionkowców. Z kontekstu wynika, że musiał on mieć miejsce po piątkowej rezygnacji części członków Rady Medycznej przy premierze, a zamieszczający film podaje, że powstał on w Gorzowie Wielkopolskim.

Na nagraniu widzimy fragment przemówienia przed grupką osób w miejscu publicznym, prawdopodobnie parku bądź na skwerku. Przemawiający komentował dymisję 13 z 17 członków Rady Medycznej jako powód podając „brak możliwości dalszej współpracy z ministrem zdrowia”. W rzeczywistości w oświadczeniu można było przeczytać m.in. że decyzja ekspertów była spowodowana „brakiem wpływu rekomendacji na realne działania” oraz „narastającą tolerancją” rządu dla „zachowań środowisk negujących zagrożenie COVID-19 i znaczenie szczepień w walce z pandemią” .

Groźby karalne wobec Rady Medycznej. Będzie interwencja?

Protestujący przedstawił jednak swoją teorię na ten temat, podpierając się głosem „jednego z posłów PiS”. – Miało to polegać na tym, że albo ujawnią swoje związki z koncernami farmaceutycznymi i jakie z tego tytułu czerpią profity, albo muszą się podać do dymisji. Wybrali mniejsze zło, tym samym przyznali się do współpracy z kolaborantem, bo ja tak to nazywam – rozwijał swoje niepodparte żadnymi dowodami twierdzenia mężczyzna. W kolejnych słowach samych członków Rady Medycznej nazwał „kolaborantami”.

– Dla mnie to są kolaboranci, zdrajcy narodu i dla nich jest tylko jedno wyjście. Albo ołów w łeb, albo szubienica – groził ekspertom, którzy doradzali premierowi. Podkreślał przy tym, że to jego zdanie i reszta spośród kilku obecnych na wiecu osób nie musi się z nim zgadzać. Ktoś z tego grona rzucił: „za żebro”. Przemawiający z ławki mężczyzna podłapał, mówiąc: „tak, za żebro, jak Janosika”. Dało się słyszeć też inne skandaliczne słowa: „będziesz wisiał”.

Nagranie udostępniła na swoim profilu na Twitterze posłanka Koalicji Obywatelskiej. „Panie Prokuratorze Zbigniewie Ziobro - mamy groźby karalne w stosunku do byłych członków Rady Medycznej. Oczekuję działań” – napisała Katarzyna Lubnauer.

