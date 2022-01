„Pierwszy narciarz Rzeczpospolitej” pojawił się na stoku. „To w moim kalendarzu prezydenckim jedno z najważniejszych wydarzeń w roku”

Andrzej Duda wziął udział w otwarciu 12H Slalom Maraton w Zakopanem. Prezydent pojawił się na Polanie Szymoszkowej dzień po zakończeniu izolacji, na którą został skierowany po wykryciu u niego koronawirusa. Duda stawił się na imprezie w stroju narciarskim i skorzystał z okazji do poszusowania.

Andrzej Duda na stoku w Zakopanem

Prowadzący imprezę kilkukrotnie nazwał Dudę „pierwszym narciarzem Rzeczypospolitej”. Prezydent też nie krył entuzjazmu. W krótkim przemówieniu podkreślał, jak ważne to dla niego wydarzenie. – Ja muszę powiedzieć, że to w moim kalendarzu prezydenckim jedno z najważniejszych wydarzeń w roku, bo dostrzegam w nim kilka elementów – stwierdził. A przy okazji wbił szpilę mediom. – Media zresztą trafnie przewidziały, że Duda chociaż pewnie chory, COVID, prawda, leży tam sztywny, ale na pewno na ten narciarski maraton do Zakopanego przyjedzie. Nie mylili się – mówił prezydent.

– Mówię wszystkim, że już ozdrowiałem, na szczęście choroba tym razem zupełnie nie była poważna, nawet praktycznie nie poczułem tego, że jakakolwiek choroba mnie dotknęła – stwierdził Duda.

Prezydent zachwala narciarstwo

Znany z zamiłowania do narciarstwa prezydent przekonywał, że ten sport to „spotkanie”. – Ten, kto nigdy nie jeździł na nartach, nie wie, ilu ludzi można spotkać na krzesełku, na wyciągu, ludzi ze wszystkich stron Polski, ale także zza granicy. Po drugie to jest ta integracja przez sport. Spotykamy się niezależnie od przekonań, niezależnie od poglądów, od swoich różnych możliwości, jesteśmy razem, rozmawiamy – zachwalał Duda. Podkreślał też, że „jednocześnie tworzymy coś dobrego”.

