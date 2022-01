Tak otoczenie premiera miało umawiać wywiad dla minister. „Wali w nas Godusławski. Osiecki zrobi tak jak chcemy”

Na stronie poufnarozmowa.com pojawiła się rzekoma korespondencja między premierem, szefem Kancelarii Premiera Michałem Dworczykiem i dyrektorem Centrum Informacyjnego Rządu Tomaszem Matynią. Maile pochodzą z kwietnia 2019 r.

Wyciekły kolejne rzekome maile. „Osiecki zrobi tak jak chcemy”

Dworczyk wysyłał do premiera rzekomą wiadomość, w której poinformował go, że ówczesna minister finansów Teresa Czerwińska uprzedziła, że musi „wypowiedzieć się nt. konwergencji”. „Umówiłem się z nią, że pomożemy załatwić to «bezpiecznie»” – czytamy. „Poprosiłem Tomka M. (Matynię – red.), aby umówił dziennikarza (Osiecki z DGP), który przeprowadzi wywiad, nad którym będziemy mieli pełną kontrolę w ramach autoryzacji – TCz oraz naszej” – miał pisać Dworczyk. W kolejnym mailu Matynia miał potwierdzić, że rozmowa została umówiona i czekają na wskazanie terminu przez minister.

Mateusz Morawiecki miał jednak zastrzeżenia co do wyboru dziennikarza, który miałby przeprowadzić rozmowę. „Ale Osiecki w nas wali. Nie wiem, czy to dobry wybór” – miał napisać. Matynia miał jednak inne zdanie na ten temat. „Wali w nas Godusławski. Osiecki zrobi tak jak chcemy” – miał stwierdzić jeden z najbliższych współpracowników Morawieckiego.

Wywiad ukazał się

Rzeczywiście, niedługo potem – 7 maja- w „Dzienniku Gazecie Prawnej” ukazał się wywiad z Teresą Czerwińską. Rozmowę przeprowadzili Grzegorz Osiecki, Marek Chądzyński i Bartek Godusławski. Minister przyznała w nim, że „istotnym wyzwaniem będzie przygotowanie projektu budżetu państwa na 2020 r”.

„Dyskusje dotyczące finansowania projektów z budżetu państwa zawsze są trudne. Żaden minister finansów nie jest szczególnie zachwycony, jeśli pojawia się wymagające wyzwanie do sfinansowania, zwłaszcza w trakcie roku budżetowego. Jeśli jednak popatrzymy na Wieloletni Plan Finansowy Państwa i aktualizację programu konwergencji (APK), które rząd przyjął pod koniec kwietnia, to wyraźnie widać, że nowe wydatki mają w dużej mierze systemowe źródła finansowania”– wskazywała. Stwierdziła te, że Polska zmierza do „społecznej gospodarki rynkowej”.

Czytaj też:

„Musimy przykryć tematem uchodźców sprawę polexitu”. Wyciekł kolejny mail