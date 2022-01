Stopień alarmowy ALFA-CRP w całej Polsce. Jaki jest powód jego wprowadzenia i co to oznacza?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że decyzją Mateusza Morawieckiego od wtorku 18 stycznia (od godz. 23:59) do niedzieli 23 stycznia 2022 r. (do godziny 23:59) na terenie całego kraju będzie obowiązywał pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP.

Jest to najniższy z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jak podaje RCB, został on wprowadzony ze względu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Stopień alarmowy ALFA-CRP - co to oznacza?

Stopień alarmowy ALFA-CRP jest przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności.

Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą m.in. monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Ponadto, wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

Czytaj też:

Senatorowie chcą zapytać Kaczyńskiego o Pegasusa. „Być może premier Morawiecki nic nie wiedział”