Prognoza pogody na środę. Wiatr może osiągnąć prędkość do 70 km/h

W środę czeka nas umiarkowane i duże zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 2℃ na południowym wschodzie kraju, przez 4℃ w centrum, do 6℃ na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. W porywach na przeważającym obszarze kraju osiągnie prędkość do 50 km/h, a na północy do 70 km/h.

Prognoza pogody na najbliższe dni

Czwartek zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu rzędu 2-5 centymetrów, a w górach do 10 cm. Tylko na południowym wschodzie kraju początkowo będą występować opady deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od 1℃ na północy i w centrum kraju, do 3℃ na Podkarpaciu. Powieje zachodni i północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 50-80 km/h.

Na piątek synoptycy również prognozują pochmurną aurę z przejaśnieniami. Pojawią się przelotne opady śniegu do 1-4 cm. Bez opadów będzie tylko na północnym zachodzie kraju. Temperatura sięgnie maksymalnie od -3℃ na Podkarpaciu, przez -1℃ w centrum kraju, do 0℃ na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-80 km/h.

