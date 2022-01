Stopień alarmowy ALFA-CRP w całym kraju. Co to oznacza?

ALFA-CRP to pierwszy z czterech stopni zagrożenia określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Został wprowadzony na mocy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Stan alarmowy obowiązuje do niedzieli 23 stycznia 2022 r. (do godziny 23:59).

ALFA-CRP, czyli stan alarmowy dla służb i administracji publicznej

Osoby cywilne nie odczują wprowadzenia stanu alarmowego. Jest to raczej sygnał dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej, aby podczas jego trwania zachowały szczególną ostrożność.

Jak czytamy na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa podczas ALFA-CRP „administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą m.in. monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej” .

Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, Prezes Rady Ministrów na podstawie przepisów ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych. Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

