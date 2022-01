Zdalne nauczenia 2022 coraz bliżej? Adam Niedzielski stawia warunek

30 586 – dokładnie tyle nowych przypadków odnotowano w raporcie Ministerstwa Zdrowia, który został opublikowany w środę 19 stycznia. To prawie dwa razy więcej niż we wtorek, kiedy to MZ informowało o ponad 19 tys. nowych przypadków i o 90 proc. więcej w porównaniu do poprzedniego tygodnia.

Zdalne nauczanie 2022 coraz bliżej? Adam Niedzielski stawia warunek

O to, czy w związku z lawinowo rosnącą liczbą nowych przypadków rząd zdecyduje się na wprowadzenie zdalnego nauczania, podczas konferencji prasowej pytany był Adam Niedzielski. Szef resortu zdrowia podkreślał, że kluczowe jest zachowanie nauki stacjonarnej. Przyznał jednak, że ewentualny powrót do zdalnego nauczania będzie uzależniony od sytuacji w szpitalach.

– Na pewno priorytetem rzadu jeżeli chodzi o utrzymywanie i wprowadzanie restrykcji, jest jak najdłuższe zachowywanie nauki stacjonarnej. My po zeszłym roku widzimy, jakie są koszty nauki zdalnej. (...) Nie wyznaczam granicy, czy jakiejś liczby konkretnej zakażeń, która będzie miała miejsce dziennie, bo w tej chwili fundamentalnym przedmiotem podejmowania decyzji jest, jak będą się te infekcje przekładały na hospitalizacje – poinformował Adam Niedzielski.

Nowe obostrzenia z powodu Omikronu? Niedzielski o paszportach covidowych

Podczas konferencji prasowej poświęconej drastycznemu wzrostowi liczby nowych przypadków Adam Niedzielski pytany był również o kwestię nowych obostrzeń. Dziennikarze zwracali uwagę, że w krajach, gdzie Omikron zaczął się rozprzestrzeniać już kilka tygodni temu, powszechnym stało się odchodzenie od limitów, a w ich miejsc wprowadzono obowiązek przedstawiania paszportu covidowego.

Minister Zdrowia nie zaprzeczył, że i w Polsce może dojść do takiej zmiany. Przyznał jednak, że kluczowym dla tej sprawy będzie uchwalenie odpowiedniej ustawy. - Rozpatrujemy taki scenariusz, ale tutaj czekamy na ustawę, ponieważ to ona jest kluczem. Teraz mamy określone limity, ale jak wiemy z ich przestrzeganiem jest różnie – przyznał minister Zdrowia.

Podczas konferencji Niedzielski poinformował również, że rząd wprowadza obowiązek częściowej pracy zdalnej w sektorze administracji. – Chciałbym zaapelować do wszystkich pracodawców w Polsce, aby wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, praca zdalna znowu stała się standardem. Jeśli nie ograniczymy mobilności, to tak duże wzrosty staną się standardem. Nasza służba zdrowia jest w stanie obsłużyć 40 tys. pacjentów. Jeśli przekroczymy tę granicę, to mogą zacząć się kolejki – powiedział minister.

