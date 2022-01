Adam Niedzielski o korzystaniu z usług publicznych przez osoby z certyfikatem. Minister wskazał warunek

Adam Niedzielski na konferencji prasowej został zapytany, czy „to nie jest odpowiedni moment, aby zejść z limitów wynoszących 30 proc. do zera i czy tylko osoby z certyfikatami, mogłyby skorzystać z usług publicznych”. Minister zdrowia przyznał, że taki scenariusz jest rozpatrywany, ale wszystko zależy od ustawy, która jak na razie nie została uchwalona.

– Cały czas podkreślam, że ta ustawa jest kluczowym narzędziem do walki. W tej chwili mamy określone limity, ale jak wszyscy wiemy, jest problem z ich przestrzeganiem. Ustawa wiele w tej sprawie by wyjaśniła i po prostu zdjęłaby wątpliwości, które pojawiają się z różnych stron – powiedział Niedzielski.

Konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Piąta fala groźniejsza niż poprzednia

Minister zdrowia powiedział na konferencji prasowej, że 30 586 zakażeń koronawirusem w Polsce oznacza wkroczenie w piątą falę, która będzie się bardzo dynamicznie rozwijała. Niedzielski zaznaczył, że nowe przypadki ogłoszone w środę to wynik większy niż statystyki monitorowane podczas poprzedniej fali zakażeń na jesieni 2021 r.

– Widzimy, że bardzo dynamicznie rośnie liczba zleceń na kolejne badania w kierunku COVID-19. To przyrosty, z jakimi nie mieliśmy do czynienia – zaznaczył minister zdrowia. Niedzielski zdecydował o wprowadzeniu pracy zdalnej w administracji publicznej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.

Niedzielski z apelem o przejście na pracę zdalną

Minister zdrowia stwierdził, że scenariusz ponad 30 tys. przypadków jest bardzo niebezpieczny i wymaga odpowiedniej postawy. Niedzielski zaapelował o stosowanie się do zasady: dystans, dezynfekcja, maseczka. – Będziemy apelować do wszystkich pracodawców, którzy mają możliwość wdrożyć bez przeszkód pracę zdalną, aby to zrobili – podsumował minister zdrowia.

