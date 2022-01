Rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym ws. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka bez przedstawicieli RPO

W środę Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał wniosek Zbigniewa Ziobry złożony w listopadzie 2021 r. Prokurator Generalny zakwestionował rozumienie artykułu szóstego Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, mówiącego o prawie do rzetelnego procesu sądowego. Przepis upoważnił ETPC do kwestionowania statusu wszystkich nowych sędziów powołanych na wniosek tzw. neoKRS.

Na sali rozpraw nie było przedstawicieli Rzecznika Praw Obywatelskich, który jest stroną w postępowaniu. Łukasz Starzewski z Biura RPO wyjaśnił w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że „Rzecznik Praw Obywatelskich podjął decyzję, aby jego przedstawiciele nie uczestniczyli w rozprawie, ponieważ wszystkie argumenty przedstawiono na piśmie do Trybunału Konstytucyjnego”.

Wniosek Zbigniewa Ziobry w TK. Przedstawiciele RPO nieobecni

Dodał, że dotyczy to zarówno „nieprawidłowego składu obradującego, w którym uczestniczy osoba uznana przez Trybunał w Strasburgu za osobę, która nie ma uprawnień do zasiadania w Trybunale, a także z tego powodu, że Trybunał Konstytucyjny nie ma kompetencji do orzekania, co do orzeczeń sądów i trybunałów oraz innych aktów stosowania prawa”.

RPO wniósł o umorzenie postępowania z uwagi na niedopuszczalność wydania orzeczenia. Gdyby do tego nie doszło, alternatywnie wniósł o uznanie, że zaskarżone przepisy nie są niezgodne z Konstytucją. Rzecznik Praw Obywatelskich chciał też wyłączenia ze sprawy sędziego dublera Mariusza Muszyńskiego, który według Marcina Wiącka został wybrany z naruszeniem prawa. Ten wniosek został oddalony, jeszcze przed środową rozprawą. Rozprawa zostanie wznowiona 25 stycznia.

