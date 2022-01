Niż Ida. Do Polski wróci zima. Możliwe burze śnieżne, RCB ostrzega przed silnym wiatrem

Pogoda na czwartek 19 stycznia

W czwartek 19 stycznia czeka nas duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu do 1-5 centymetrów, w górach do 10 cm. Początkowo, szczególnie na południu, wystąpią też miejscami opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna sięgnie od -1 stopnia Celsjusza na północnym wschodzie, do 2℃ na Podkarpaciu. Zachodni i północno-zachodni wiatr będzie silny, a w porywach rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę. Miejscami na południu porywy mogą osiągać do 90 km/h, zaś na Wybrzeżu do 100 km/h.

Niż Ida nad Polską

Synoptyk Grzegorz Walijewski dodał, że do Polski napłynie niż Ida. - Choć różnica ciśnień, którą spowoduje będzie niższa niż w poniedziałek, kiedy wynosiła ona 20 hektopaskali, to będziemy mieli bardzo silny wiatr zachodni, przechodzący w północno-zachodni - wyjaśnił.

Na terenie kraju mogą także wystąpić burze śnieżne. - Największe prawdopodobieństwo jest na wybrzeżu. Synoptycy z IMGW obliczają, że istnieje 60-procentowe prawdopodobieństwo wystąpienia burz śnieżnych. Mniejsze prawdopodobieństwo jest już w środkowej części kraju - tu prognozowane jest w okolicach 30 proc. - tłumaczył synoptyk z IMGW.

Alert RCB dla całego kraju

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-y do mieszkańców całego kraju ostrzegając przed silnym wiatrem, utrudnieniami na drogach i możliwych przerwach w dostawie prądu. „Pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa! Usuń przedmioty, które porwane przez wiatr mogą stanowić zagrożenie! Nie zatrzymuj się pod drzewami!” - ostrzega RCB w wiadomościach rozsyłanych przez operatorów.

