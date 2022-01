Opady śniegu i silne porywy wiatru. Prognoza pogody

W czwartek czeka nas duże zachmurzenie z przelotnymi opadami śniegu do 1-5 centymetrów, w górach do 10 cm. Początkowo, szczególnie na południu, wystąpią też miejscami opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna sięgnie od -1℃ na północnym wschodzie, do 2℃ na Podkarpaciu. Zachodni i północno-zachodni wiatr będzie silny, a w porywach rozpędzi się do 50-70 km/h. Miejscami na południu porywy mogą osiągać do 90 km/h, zaś na Wybrzeżu do 100 km/h.

Prognoza pogody na najbliższe dni



Piątek zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami, na zachodzie i północy nawet rozpogodzeniami. Na wschodzie, południu i miejscami w centrum wystąpią przelotne opady śniegu do 1-3 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -2℃ na Podkarpaciu i w Małopolsce, przez -1℃ w centrum kraju, do 1℃ na północy i zachodzie. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu i północnego zachodu. Na wschodzie może w porywach rozpędzać się do 50-70 km/h.

Na sobotę prognozowane są przelotne opady śniegu do 1-3 cm na wschodzie i miejscami w centrum kraju. Termometry pokażą maksymalnie od -3℃ na Suwalszczyźnie, przez -1℃ w centrum kraju, do 2℃ na Pomorzu Zachodnim. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany.

