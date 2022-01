Były minister zdrowia z PiS: Te grupy powinny być obowiązkowo zaszczepione. Do tego nie trzeba ustawy

– Gdyby przed szczytem piątej fali rząd wprowadził obowiązek szczepień niektórych grup, to dałoby to pozytywne rezultaty – mówi Bolesław Piecha. Były minister zdrowia w rządzie PiS, a dziś poseł Zjednoczonej Prawicy, wymienia w rozmowie z „Wprost”, kogo powinno to dotyczyć. A także opisuje, w jaki sposób można wprowadzić obowiązkowe szczepienia bez konieczności uchwalania ustawy.

„Wprost”: Najnowsze informacje o lawinowym przyroście zakażeń koronawirusem są bardzo deprymujące. Dlaczego można odnieść wrażenie, że jesteśmy słabo przygotowani na piątą już falę pandemii COVID-19? Bolesław Piecha (PiS): Jeżeli chodzi o infrastrukturę to jesteśmy przygotowani nie najgorzej. Mamy możliwości szybkiego powiększenia bazy łóżkowej, zapewne mamy rezerwy respiratorów. Kadry pracowników ochrony zdrowia też są, choć akurat w tym przypadku sytuacja jest trudna. Natomiast moglibyśmy lepiej być przygotowani, gdybyśmy mieli narzędzia wymuszające dystans społeczny i regulujące kontakty społeczne. Mam na myśli weryfikację zaświadczeń covidowych. Byłoby też lepiej, gdybyśmy jako społeczeństwo byli bardziej zaszczepieni, niż jesteśmy.