Senator PiS „oburzony i zażenowany” wywiadem z prof. Krzysztofem Simonem. „Czekam na przeprosiny”

Stanisław Karczewski zamieścił w mediach społecznościowych screen wywiadu z profesorem Krzysztofem Simonem, który ukazał się w „Rzeczpospolitej”. Senator PiS zaznaczył dwa fragmenty rozmowy ze specjalistą chorób zakaźnych. W pierwszym z nich można przeczytać, że „reszta towarzystwa w Zjednoczonej Prawicy budzi przerażenie intelektualne u przeciętnego człowieka”.

Stanisław Karczewski krytykuje prof. Krzysztofa Simona

„Konstrukcja Rady Medycznej na takie zasadzie, że my coś postulujemy i robimy, a potem się to nie przebija, nie ma sensu” – brzmią słowa prof. Simona, na które zwrócił uwagę Karczewski. „Skala śmierci jest koszmarna. Po co nam trzecia wojna światowa? Mamy ją na miejscu, z powodu głupoty części społeczeństwa, która nazywa się Zjednoczoną Prawicą” – zaznaczył drugą część rozmowy były marszałek Senatu.

Karczewski w opisie swojego wpisu napisał, że „z przerażeniem, z oburzeniem i zażenowaniem przeczytał wywiad z prof. Simonem”. „Wszedł w buty funkcjonariuszy partyjnych opozycji. Obraża polityków Zjednoczonej Prawicy. Wstrząśnięty jestem postawą prof. i nie życzę sobie, żeby mnie i innych obrażał. Czekamy na przeprosiny” – skomentował senator.

Senator PiS o specjaliście w dziedzinie chorób zakaźnych. „Powinien wypowiadać się rozsądnie”

Polityk Prawa i Sprawiedliwości odniósł się do sprawy w radiowej Jedynce. – To mój kolega, lekarz, pan profesor, naukowiec, więc powinien bardziej rozsądnie się wypowiadać. Wywiad jest skandaliczny. Wrzucanie do jednego worka Zjednoczonej Prawicy, wszystkich tych, którzy są antyszczepionkowcami, jest bardzo nieeleganckie – mówił Karczewski.

Senator PiS wyraził nadzieję, że prof. Simon „przeprosi nie tylko jego, ale również i tych, którzy mają inne zdanie”. – Panie profesorze, niech pan się zastanowi, co pan mówi i czekam na jedno słowo: przepraszam, pomyliłem się, zagalopowałem się. No nie można w ten sposób segregować politycznie – podsumował Karczewski.

