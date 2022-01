Kto zostanie Człowiekiem Roku, Schreiber o mężu, w co gra Łukaszenka. Nowy „Wprost”

W poniedziałek, 24 stycznia, redakcja „Wprost” już po raz 30. przyzna tytuł Człowieka Roku. Od 1991 roku nagradzamy osoby, które w minionym roku miały największy wpływ na nasze życie społeczne, gospodarcze czy polityczne.

Oprócz tytułu Człowieka Roku 2021, „Wprost” wręczy jeszcze cztery dodatkowe nagrody z okazji 30-lecia przyznawania nagrody. Wybierzemy tych, którzy przez ostatnie trzy dekady najmocniej wyróżnili się w czterech kategoriach: polityka, biznes, sport i kultura.

Kim są i dlaczego dostali nagrodę? O tym poinformujemy w najbliższy poniedziałek!

„Mamy za mało dzieci”. – Nic się więcej nie da zrobić. Można promować hasło: „pierwsze dziecko urodź dla siebie, drugie dla dziadków, a trzecie dla ojczyzny”. Tylko kto to kupi? – mówi w rozmowie z Aleksandrą Gieracką prof. Piotr Szukalski, demograf z UŁ i członek Komitetu Nauk Demograficznych PAN.

„Kurator Barbara Nowak idzie do polityki”. Najsłynniejsza kurator oświaty w Polsce, Barbara Nowak, szykuje się do kariery politycznej. Prezes Kaczyński jest przekonywany, że poglądy Nowak podziela większość wyborców PiS – pisze Eliza Olczyk.

„Z pierwszą wizytą pojadę do Polski”. Były poseł PO John Godson pożegnał się z polską sceną polityczną kilka lat temu, a teraz planuje start w wyborach prezydenckich w Nigerii – i zdradza Magdalenie Frindt swój plan na wybory.

„Polska 2050 nie lubi Tuska”. – Wśród wyborców Szymona Hołowni jest niechęć do koalicji z Donaldem Tuskiem. Na tym etapie wychodzi, że bardziej opłaca się zawiązać koalicję z PSL-em – mówi Joannie Miziołek jej informator.

„Oni gadają, one wspierają”. Dlaczego w realnym życiu kobiety są niedoceniane? Po co kobietom mężczyźni, którzy je lekceważą? M.in. na te pytania odpowiada w rozmowie z Pauliną Sochą-Jakubowską dr Katarzyna Szumlewicz, filozofka z UW.

„Nie rozwodzę się z mężem”. – Jedyne, co dostawałam od męża, to pretensje i informacje, jak ludzie mu piszą, że to co robię, to „wstyd” – mówi Paulinie Sosze-Jakubowskiej Marianna Schreiber, żona polityka PiS i działaczka społeczna.

„Najgłupszy sposób na piratów drogowych”. Zanim po 26 latach urealniliśmy w Polsce kary drogowe, „dinozaury” bezpieczeństwa ruchu drogowego przekonywały na wszelkie sposoby, że „kary nic nie dają”. Jednak dają. Komentarz Łukasza Zboralskiego.

„Realna pomoc dla podatników”. W rozmowie z Dariuszem Grzędzińskim minister finansów Tadeusz Kościński odpowiada na najważniejsze pytania: o niższe wypłaty, zwroty nadpłat i ewentualne zmiany w Polskim Ładzie.

„Łukaszenka – gracz czy potencjalna ofiara”. Nieoficjalnie Aleksander Łukaszenka ostatecznie zdecydował, po której stronie stanie w razie ataku Rosji na Ukrainę. Konsekwencje jego decyzji mogą sięgać jednak dużo dalej – pisze Mateusz Zieliński.

„Futbolowy pokój”. W środku państwa szarganego wojną domową 24 drużyny reprezentujące kraje od demokracji po krwawe dyktatury, rozpoczęły rozgrywki o Puchar Narodów Afryki. Materiał Mateusza Zielińskiego.

„Nowe zagrożenie: COVID-19 plus grypa”. Pandemia COVID-19 zakłóciła naturalne cykle krążenia wirusów. Po nim może przyjść grypa, która zaatakuje osłabione społeczeństwo – obawia się w rozmowie z Katarzyną Pinkosz dr hab. Ernest Kuchar.

„Król nart i bohater wojenny”. Stanisław Marusarz to jeden z najlepszych sportowców przedwojennej Polski, a także bohater II wojny światowej. Był wicemistrzem świata w skokach narciarskich. Tekst Macieja Zaremby.

„Berlin – miasto po przejściach”. „Berlin jest jednocześnie okropny i zachwycający, jest miejscem tworzenia i niszczenia” – tak Alexandra Richie zaczyna swoje dzieło o historii tego miasta: „Berlin. Metropolia Fausta”. Recenzja Leszka Bugajskiego.

„Absolutny brak politycznej poprawności”. Felieton Michała Witkowskiego.