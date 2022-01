Minister zdrowia ujawnił sobotni raport koronawirusa w Polsce. „Bardzo poważne ryzyko” nowego rekordu zakażeń

Minister zdrowia powiedział na konferencji prasowej, że mamy za sobą tydzień, który był „eksplozją pandemii” koronawirusa w Polsce. – Każdego kolejnego dnia pokonywano kolejne smutne rekordowe wyniki, jeśli chodzi o liczby zakażeń. Od trzech dni obserwujemy sytuację, kiedy ta liczba dziennych infekcji utrzymuje się powyżej 30 tys. – zaznaczył Adam Niedzielski.

Koronawirus w Polsce. Minister zdrowia Adam Niedzielski ujawnił raport zakażeń

Szef Ministerstwa Zdrowia ujawnił, że system pokazuje raporty co godzinę i na podstawie piątkowego monitoringu można stwierdzić, że „jest bardzo poważne ryzyko”, że wynik w sobotnim raporcie MZ „przekroczy 40 tys”.. – To wszystko oznacza, że mamy do czynienia z piątą falą – podkreślił Niedzielski. Dodał, że w najbliższych tygodniach zweryfikują się hipotezy na temat tego, w jaki sposób zakażenia przełożą się na hospitalizacje.

Minister zdrowia stwierdził, że za wzrost zakażeń odpowiada Omikron. Obecnie zarejestrowano blisko 1400 przypadków tego wariantu COVID-19. To mniej więcej 25 proc. wszystkich zakażeń. Niedzielski nawiązał również do eskalacji pandemii koronawirusa w Polsce. – Najkorzystniejsze scenariusze zakładają apogeum na poziomie 60 tys. zakażeń dziennie, najgorsze nawet 140 tys. Apogeum pandemii może mieć miejsce w połowie lutego lub na początku marca – przyznał.

Wydolność szpitali podczas pandemii. Łóżka dla pacjentów z COVID-19 zapełnione w 40 proc.

– Obecnie jest 30 tys. łóżek dla pacjentów z COVID-19, zapełnione są w ponad 40 proc. Systematycznie zwiększamy ich liczbę – mówił minister zdrowia. Niedzielski stwierdził, że w piątej fali koronawirusa w Polsce opieka pozaszpitalna musi być zintensyfikowana. – Osoby 60+ będą mogły być zbadane w domu przez lekarza POZ w ciągu 48 h od wyniku testu – podsumował minister zdrowia.

