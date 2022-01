Henkel nie zgodził się na poświęcenie pralni dla bezdomnych. Kuriozalny finał historii z Wrocławia

Z inicjatywy m.in. Fundacji Społecznie Bezpiecznie oraz firmy Henkel w noclegowni prowadzonej przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta we Wrocławiu stworzono Pralnię Społecznie Odpowiedzialną. Miała być ona przeznaczona dla osób bezdomnych, a także tych w trudnej sytuacji życiowej, społecznej czy zawodowej.

– Niestety ciągle zmagamy się z powszechną powierzchowną oceną ludzi. Dzięki temu, że będą wyglądać lepiej, będą mogli lepiej funkcjonować w społeczeństwie – mówił podczas otwarcia prezes Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Rafał Peroń.

Zgrzyt na otwarciu nowej pralni

Katolickie media donoszą, że podczas otwarcia pralni doszło do zgrzytu. W wydarzeniu miał wziąć udział biskup Jacek Kiciński, który miał poświęcić sprzęt oraz pomieszczenie. Początkowo sugerowano, że nie został on wpuszczony na teren pralni przez przedstawicieli firmy Henkel. Ostatecznie mógł wziąć udział w wydarzeniu, jednak bez możliwości poświęcenia obiektu.

Ta sprawa tak oburzyła zarząd koła wrocławskiego TPBA, że podjęto decyzję o oddaniu darczyńcom przekazanych środków na wsparcie nowej pralni „celem zachowania tożsamości w działaniu stowarzyszenia katolickiego”. Dodano, że w zaistniałej sytuacji TPBA nie zależy na wsparciu koncernu Henkel.

– My nie ukrywamy swojego przywiązania do wartości chrześcijańskich. Dla nas jest to normalne i dlatego też zaprosiliśmy bp. Jacka, z którym współpracujemy na co dzień. Teraz jest nam niezwykle przykro i pęka nam serce, że doszło do tak niekomfortowej i niewłaściwej sytuacji – tłumaczył Rafał Peroń.

– Ubolewamy, że restrykcyjne wymagania ze strony potencjalnych darczyńców nie były sprecyzowane przed podpisaniem porozumienia w tej sprawie – dodał Rafał Peroń.

Henkel wydał oświadczenie

Przedstawiciele firmy Henkel podkreślili w swoim oświadczeniu, że jest im bardzo przykro z powodu kontrowersji co do uzgodnionej między stronami formuły i programu wydarzenia. „Nadrzędną wartością dla firmy Henkel jest dobro podopiecznych Towarzystwa Pomocy im Św. Brata Alberta, dlatego chcemy kontynuować nasze zaangażowanie w ten projekt” – zapewniono.

