Smutna refleksja Pawłowicz. „Przepowiednia Lecha Kaczyńskiego niestety powoli się ziszcza”

Krystyna Pawłowicz udostępniła na swoim profilu na Twitterze fragment piosenki „Uprising” zespołu Sabaton. „Miasto pogrążone w rozpaczy, ale oni nigdy nie stracili wiary. Kobiety, mężczyźni i dzieci, walczyli i ginęli razem. Krew przelana na ulicach była ofiarą, którą ponieśli dobrowolnie” – słyszymy w utworze poświęconym Powstaniu Warszawskiemu.

Przy okazji sędzia Trybunału Konstytucyjnego pozwoliła sobie na odrobinę refleksji. Była posłanka Prawa i Sprawiedliwości oceniła, że „przepowiednia Lecha Kaczyńskiego niestety powoli się ziszcza”. „Dziś połowa Polaków z nienawiści do swego państwa i jego legalnych władz, popiera wrogów Polski – Niemców lub/i Rosję” – stwierdziła Krystyna Pawłowicz dodając, że w jej ocenie jest to „nasz narodowy dramat”.

Morawiecki o przepowiedni Kaczyńskiego

Krystyna Pawłowicz nie doprecyzowała, jaką przepowiednię Lecha Kaczyńskiego miała na myśli. Możemy się tylko domyślać, że chodzi o słowa, które padły w sierpniu 2008 roku na demonstracji w Tbilisi. – Dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może przyjść czas na mój kraj, na Polskę. Byliśmy głęboko przekonani, że przynależność do NATO i Unii zakończy okres rosyjskich apetytów. Okazało się, że nie, że to błąd – stwierdził wówczas prezydent Polski.

Do tej samej wypowiedzi we wrześniu 2021 roku nawiązał w Sejmie Mateusz Morawiecki. – Słowa Lecha Kaczyńskiego, które do niedawna mogły wydawać się ostrzeżeniem, dzisiaj jest jasne, że stają się już faktem, z którym każdy musi się liczyć. Dzisiaj widzimy dokładnie, że w Moskwie, Mińsku rozpisane są scenariusze, które zagrażają naszej suwerenności – podkreślał premier podczas debaty nad wprowadzeniem stanu wyjątkowego przy granicy polsko-białoruskiej w związku z kryzysem migracyjnym.

