Skrócona kwarantanna zacznie obowiązywać dzień później. MZ informuje o nagłej zmianie

– Rozporządzenie skracające kwarantannę do siedmiu dni zostanie opublikowane w poniedziałek, wejdzie w życie od wtorku - przekazał w niedzielę rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jak wyjaśnił, jeden dzień przesunięcia w wynika z konieczności ostatnich zmian w systemie informatycznym.

O nowych zasadach kwarantanny informował podczas piątkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Pierwotnie przepisy miały wejść w życie w poniedziałek 24 stycznia. W tym momencie kwarantanna trwa jeszcze 10 dni.

Dlaczego kwarantanna została skrócona?

W ostatnich dniach wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przekonywał, że państwa Europy Zachodniej idą w kierunku jeszcze większego skracania okresu kwarantanny, co i w Polsce byłoby słusznym, jego zdaniem, posunięciem. – Kraje zachodnie robią to nie tylko ze względu na inny wariant koronawirusa, ale także dlatego, że tak wiele osób jest zakażonych, że gospodarki czy funkcjonowanie państw było zagrożone. Więc połączono dwa aspekty – aspekt medyczny i aspekt ekonomiczny – tłumaczył w Programie 3 Polskiego Radia.

Przypomnijmy, że kwarantanna związana z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 zmieniała się na przestrzeni pandemii. Początkowo (od marca 2020 roku), by zostać zwolnionym z kwarantanny, ozdrowieniec musiał mieć dwa negatywne testy na obecność infekcji. Dopóki warunek ten nie został spełniony, kwarantanna trwała. Później resort zdrowia odszedł od wspomnianej metody i zaordynował, by ozdrowieniec po dwóch tygodniach wychodził z kwarantanny. Następnie okres ten skrócono do 10 dni.

Czytaj też:

Były członek Rady Medycznej o strategii rządu: W ten sposób nie zahamujemy piątej fali