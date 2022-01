Tusk reaguje na zaproszenie Morawieckiego. „Chyba rzeczywiście zablokowali im Pegasusa”

„Mateusz pragnie osobiście wysłuchać zdania opozycji. Chyba rzeczywiście zablokowali im Pegasusa” – napisał Donald Tusk. To reakcja lidera PO na zaproszenie do rozmów, które premier Morawiecki wystosował do polityków opozycji.

Mateusz Morawiecki zaprosił polityków opozycji na spotkanie w Kancelarii Premiera. Rzecznik rządu Piotr Muller przekazał, że zaproszenia zostały wysłane do wszystkich przewodniczących klubów, kół parlamentarnych oraz szefów partii politycznych. Tematem spotkania ma być dalsza walka z pandemią koronawirusa. Rozmowy premiera z opozycją zostały zaplanowane na wtorek 25 stycznia w Kancelarii Premiera. Dokładna godzina nie została na razie podana. Nie wiadomo również, którzy politycy zdecydują się przyjąć zaproszenie wystosowane przez Mateusza Morawieckiego. Borys Budka zapowiedział na antenie TVN24, że na pewno przedstawiciel partii uda się na rozmowy do KPRM. Czy będzie to Donald Tusk? Lider PO skomentował zaproszenie tylko na Twitterze. „Mateusz pragnie osobiście wysłuchać zdania opozycji. Chyba rzeczywiście zablokowali im Pegasusa” – napisał. Premier dogada się z opozycją w sprawie "lex Hoc"? Z ustaleń portalu Interia wynikało, że premier chce także poruszyć kwestię „lex Hoc”. O tym, jak ważne jest wprowadzenie tej ustawy, wielokrotnie mówił Adam Niedzielski. Minister zdrowia zapewniał, że ma w tej kwestii pełne wsparcie od Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego. Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel zapowiedział, że posłowie mogą zająć się „ustawą Hoca” podczas najbliższego posiedzenia Sejmu zaplanowanego na 26 i 27 stycznia. Przeciwko wprowadzeniu ustawy opowiada się kilku polityków znanych ze swoich antyszczepionkowych poglądów m.in. Anna Maria Siarkowska czy Janusz Kowalski, w związku z czym PiS obawia się, czy będzie miał większość potrzebną do przegłosowania lex Hoc. Radosław Fogiel jest przekonany, że większość posłów PiS poprze projekt. Dlatego w klubie ma nie być dyscypliny w głosowaniu. – Jestem raczej spokojny co do jej losu – stwierdził.