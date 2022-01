Turystka z Holandii ukarana za „hajlowanie” w Muzeum Auschwitz. Usłyszała zarzut

Policja podaje, że do zdarzenia doszło w niedzielę wczesnym popołudniem. 29-letnia turystka z Holandii pozowała do zdjęcia na tle bramy z napisem „Arbeit macht frei” wykonując gest hitlerowskiego pozdrowienia. Zdjęcie robił 30-letni mąż kobiety. Turystkę najpierw ujęli muzealni strażnicy, który później wezwali na miejsce policję.

„Funkcjonariusze natychmiast udali się do muzeum, gdzie przejęli 29-letnią obywatelkę Holandii. Kobieta oraz jej 30-letni mąż trafili do oświęcimskiej komendy Policji. O sprawie została powiadomiona Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu” – relacjonują w mediach społecznościowych policjanci.

Dalej czytamy, że czynności prowadzili policjanci Wydziału Kryminalnego. Jako świadka przesłuchali męża turystki, a potem 29-latka usłyszała zarzut. „Późnym popołudniem na podstawie zebranych dowodów podejrzanej został przedstawiony zarzut propagowania nazizmu. Kobieta przyznała się do zarzucanego jej czynu” – poinformowali małopolscy funkcjonariusze.

Jak dodaje policja, za to przestępstwo grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do 2 lat. Ostatecznie turystka przyznała się do winy i została ukarana grzywną.

