Ferie zimowe 2022 pod palmami? Sprawdź aktualne obostrzenia, zanim zarezerwujesz urlop

Już w poniedziałek ferie zimowe zaczęły się w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim. Od 17 stycznia z wolnego od nauki cieszą się uczniowie w kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim. Jeżeli jeszcze szukasz pomysłu swój zimowy wyjazd, sprawdź koniecznie, gdzie obowiązują najłagodniejsze obostrzenia. Choć podkreślamy, że te mogą się dynamicznie zmieniać w związku z rozwojem Omikronu w Polsce.

Ferie zimowe 2022 na wyspie? Cypr z drastycznymi obostrzeniami

Cypr to jeden z popularniejszych kierunków wyjazdów Polaków. Średnia temperatura w styczniu i lutym wynosi tam ok. 14-15 st. C. Może nie jest to upał, jaki zastaniemy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale będzie to miła odmiana po polskich mrozach.

Ta niewielka wyspa kusi również bardzo atrakcyjnymi cenami. Za bezpośredni lot w dwie strony z Warszawy zapłacimy zaledwie 40 zł. Zanim jednak spakujemy plecak (bo tylko taki bagaż można zabrać ze sobą na pokład w tej cenie) warto sprawdzić aktualne obostrzenia, bo te na Cyprze są bardzo dotkliwe.

Zaszczepieni turyści mają obowiązek wykonania minimum dwóch testów. Pierwszy przed wylotem (test PCR ważny 72 godziny, test antygenowy ważny 24 godziny), drugi na lotnisku po wylądowaniu na Cyprze (PCR na koszt podróżnego). Wszystkie osoby, które nie przyjęły jeszcze dawki przypominającej szczepienia przeciwko COVID-19, będą musiały wykonać trzeci test, po upływie 72 godzin od przylotu. Po wykonaniu testu na lotnisku turyści zobowiązani są do poddania się samoizolacji do momentu uzyskania negatywnego wyniku testu na COVID-19. Jeżeli wynik testu będzie pozytywny, wówczas konieczne będzie odbycie 10-dniowej kwarantanny w wyznaczonym do tego hotelu. Takie same zasady dotyczą również osób niezaszczepionych i ozdrowieńców.

Na tym jednak nie koniec utrudnień. Na Cyprze obowiązuje nakaz zasłaniana ust i nosa zarówno w pomieszczeniach, jak i na świeżym powietrzu. Wyjątkiem są plaże, baseny i miejsca aktywności fizycznej. Dodatkowo podróżni przez pierwszych 7 dni pobytu posiadają tzw. Cyprus Flight Pass, które pozwala im na korzystanie z hoteli, restauracji itp. Po upływie tego okresu osoby, które nie przyjęły żadnej dawki szczepionki, nie będą mogły korzystać z usług. Dodatkowo po powrocie z Cypru konieczne będzie odbycie kwarantanny.

Hiszpania bez testów dla zaszczepionych i ozdrowieńców

Problemów z wjazdem do Hiszpanii kontynentalnej nie będą miały osoby, które w terminie od 11 do 180 dni przed przyjazdem uzyskały pozytywny wynik testu na COVID-19 (są ozdrowieńcami) i posiadają odpowiednie zaświadczenie (np. paszport covidowy). Zarówno ozdrowieńcy, jak i osoby w pełni zaszczepione nie muszą wykonywać testu przed przyjazdem. Osoby, które nie przyjęły pełnego cyklu szczepień na minimum 14 dni przed przyjazdem i nie są ozdrowieńcami muszą okazać negatywny wynik testu PCR (72 godziny przed wyjazdem) lub antygenowego (48 godzin przed wyjazdem).

W kwestii obostrzeń na miejscu warto pamiętać, że obowiązek zasłaniania ust i nosa obowiązuje zarówno w pomieszczeniach, środkach komunikacji zbiorowej jak i na świeżym powietrzu. Wszystkie pozostałe obostrzenia są różne w poszczególnych wspólnotach autonomicznych.

Po powrocie do Polski z kwarantanny zwolnione są osoby w pełni zaszczepione, a także ozdrowieńcy. Pozostałe osoby powinny przedstawić po przylocie negatywny wynik testu. Inaczej zostaną objęte kwarantanną.

Egipt z obowiązkowymi testami dla niezaszczepionych

Zarówno latem, jak i zimą bardzo dużą popularnością cieszy się Egipt. Średnia temperatura w Hurghadzie w lutym wynosi 19 st. C. Właśnie dlatego jest to częsty kierunek wśród turystów doceniających wysokie temperatury.

O ile osoby w pełni zaszczepione nie będą miały problemu z wjazdem do Egiptu, o tyle z utrudnieniami powinni liczyć się ozdrowieńcy i niezaszczepieni. Władze Egiptu nie przewidziały bowiem odrębnych przepisów dla osób, które przechorowały COVID-19, więc jeżeli nie są one w pełni zaszczepione, to będą traktowane tak samo jak osoby niezaszczepione, a ci zobowiązani są przedstawić negatywny wynik testu przed wylotem. Badanie testem PCR powinno być przeprowadzone nie wcześniej niż 72 godziny przed planowanym czasem wylotu samolotu lecącego bezpośrednio do Egiptu. W przypadku testu antygenowego powinny być to minimum 24 godziny.

PO powrocie z Egiptu kwarantanną zostaną objęci wszyscy turyści.



Ferie zimowe 2022. Malta bez testu tylko dla zaszczepionych

Z roku na rok coraz większą popularnością pośród turystów z Polski cieszy się Malta. W styczniu i lutym średnia temperatura dobowa wynosi 14 st. C. Na dodatek można tam liczyć na 10-11 słonecznych godzin.

Bardzo rygorystyczne, przynajmniej na razie nie są również tamtejsze obostrzenia. Na Maltę bez trudu wjadą osoby zaszczepione, które pełen cykl szczepienia ukończyły minimum 14 dni przed wyjazdem. Trudniej będą mieli ozdrowieńcy, ponieważ oni również muszą być zaszczepieni. Z podróży na Maltę najpewniej zrezygnują osoby niezaszczepione, ponieważ muszą one przedstawić negatywny wynik testu PCR. Dodatkowo zostaną objęte 14-dniową kwarantanną, za którą dziennie trzeba zapłacić 100 euro, a w cenę wliczone są tylko śniadania.

Na miejscu trzeba pamiętać o noszeniu maseczek zarówno w pomieszczeniach, autobusach jak i na świeżym powietrzu. W wielu miejscach publicznych wstęp możliwy jest tylko po okazaniu certyfikatu szczepienia. Otwarte są centra handlowe i hotele. Działać mogą również restauracje, choć obowiązują w nich limity osób.

Czytaj też:

Ferie zimowe 2022 za granicą? Zanim zarezerwujesz urlop, sprawdź aktualne obostrzenia