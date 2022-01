Egzamin na prawo jazdy unieważniony lub do powtórki? Wicedyrektor WORD-u o „kompromitacji”

RMF FM poinformowało, że w weekend do wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego trafiły zadania z błędami, które wykorzystywane są na egzaminach teoretycznych na prawo jazdy. Błędy miało co najmniej osiem z 41 pytań, które dołożono do dotychczasowej bazy zawierającej tysiąc pytań. Pytania były przygotowane przez resort infrastruktury, a dopuściła je specjalna komisja weryfikacyjna.

Wicedyrektor warszawskiego WORD-u Tomasz Matuszewski o „kompromitacji”

Błąd wykryto dopiero podczas egzaminów. – Jest to forma kompromitacji. Takich zjawisk na egzaminach państwowych nie powinno być. Mam nadzieję, że jest to ostatni raz – powiedział wicedyrektor warszawskiego WORD-u Tomasz Matuszewski. Według ustaleń RMF FM przez wadliwe pytania egzaminu teoretycznego na prawo jazdy mogło nie zdać w poniedziałek nawet 300 osób w całym kraju.

Analiza wyników we wszystkich wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego może potrwać kilka dni. Tylko w Warszawie średnia zdawalność była niższa niż zazwyczaj, a do testu podeszło ponad 100 osób. Osoby, które nie zdały egzaminu z powodu błędnego pytania, będą mogły podejść do testu jeszcze raz, za darmo.

Rzecznik resortu infrastruktury Szymon Huptyś przeprasza kursantów

– Każdy, kto dzisiaj podchodził do egzaminu przed południem, był narażony na to, że w jego puli mogły pojawić się pytania z błędem. Oczywiście należą się takim osobom przeprosiny – powiedział rzecznik resortu infrastruktury Szymon Huptyś. Błąd zawierało m.in. pytanie, czy znak oznaczający obszar zabudowany oznacza wjazd w strefę zamieszkania.

