Od kiedy zdalne nauczanie 2022? Decyzja zapadła we wtorek

Tomasz Rzymkowski we wtorek rano był gościem Mateusza Ratajczaka w programie „Newsroom” Wirtualnej Polski. Wiceminister edukacji i nauki pytany był m.in. o kwestię zdalnego nauczania. – Sytuacja jest bacznie obserwowana i z pewnością będziemy szybko podejmować konieczne decyzje – przyznał.

Od kiedy zdalne nauczanie 2022? Decyzja zapadnie we wtorek

Rzymowski w rozmowie z Wirtualną Polską przyznał, że minister Czarnek jest już po konsultacjach z inspekcją sanitarną. Jeszcze we wtorek ma się odbyć spotkanie, na którym zapadnie decyzja, od kiedy szkoły przejdą na zdalne nauczanie, a także czy w ogóle do tego dojdzie.

– Przyrost szkół, które działają w trybie hybrydowym, czy w trybie zdalnym jest bardzo szybki. Pomimo tego, że mamy teraz siedem województw, które są objęte feriami zimowymi, to ten wzrost nieomal osiąga poziom sprzed Świąt Bożego Narodzenia. Sytuacja jest bardzo dynamiczna – przyznał wiceminister. Z jego wypowiedzi można wywnioskować, że kwestia przejścia na naukę zdalną została już w zasadzie przesądzona. Do ustalenia pozostała jednak kwestia, czy zdalne nauczanie zostanie wprowadzone w całym kraju, czy tylko w poszczególnych regionach.

Zdalne nauczanie tylko w niektórych regionach?

Tomasz Rzymkowski przyznał, że jego zdaniem zdalne nauczanie powinno być uzależnione od sytuacji pandemicznej w danym regionie. – Tam, gdzie mamy największy problem z przyrostem zachorowań będziemy ograniczać funkcjonowanie szkół. Natomiast tam, gdzie tego problemu nie ma, szkoły będą pracować stacjonarnie – tłumaczył, podkreślając przy tym, że ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami przekazywanymi przez ministra edukacji Przemysława Czarnka, decyzja o wprowadzeniu nauki zdalnej zapadnie bardzo szybko i równie sprawnie zostanie wdrożona w życie. To niezbyt dobra informacja dla rodziców, którzy nie będą mieli czasu na zorganizowanie opieki dzieciom, które zostaną w domach.

Aktualizacja

Informacje o możliwości powrotu do zdalnego nauczania potwierdziły się jeszcze tego samego dnia. We wtorek po godz. 18:30 odbyła się konferencja prasowa ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. – Analizując dane z wczoraj i dzisiaj musieliśmy podjąć decyzję o ograniczeniu nauki stacjonarnej i wprowadzeniu nauki zdalnej na okres do końca ferii zimowych – powiedział minister i dodał, że rozporządzenie będzie obowiązywać od najbliższego czwartku. – Od czwartku nadal w szkołach naukę stacjonarną kontynuować będą uczniowie z klas 1-4 oraz uczniowie zerówek, do przedszkoli będą chodzić dzieci w wieku przedszkolnym – kontynuował minister.

– Natomiast uczniowie klas 5, 6, 7, 8 oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych wszystkich klas przechodzą na naukę zdalną do końca ferii zimowych – mówił Czarnek.

