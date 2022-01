Koronawirus w Polsce. W środę rekord zakażeń

– Dzisiaj zanotujemy rekord zakażeń – powiedział w „Nowym Dniu z Polsat News” Główny Inspektor Sanitarny Krzysztof Saczka. Jego słowa potwierdził w rozmowie z Interią wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. – Piąta fala nabiera rozpędu. Mamy dziś powyżej 50 tys. nowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 – zdradził. Kraska zaznaczył, że rośnie udział wariantu omikron w zakażeniach – obecnie odpowiada on już za około 40 proc. przypadków.

Najwyższy dotychczas przyrost liczby wykrytych przypadków koronawirusa miał miejsce w sobotę 22 stycznia. Odnotowano wówczas 40 876 nowych przypadków. We wtorek resort zdrowia informował o 36 995 zakażeniach. Według wczorajszych danych kwarantanną objętych było ponad 946 tys. osób – najwięcej od początku pandemii. Od wczoraj obowiązuje rozporządzenie skracające czas kwarantanny dla osób, które miały kontakt ze źródłem zakażenia, z dziesięciu do siedmiu dni.

Koronawirus w Polsce. Prognozowane rekordy

Eksperci przewidują, że liczba nowych przypadków w najbliższym czasie nie będzie maleć. Grupa MOCOS opracowała trzy warianty. Wszystkie wskazywały, że liczba dziennych zakażeń może przekroczyć 150 tysięcy – przy założeniu, że będzie wykonywanych nie więcej niż 300 tysięcy testów dziennie. Również model opracowany przez ICM UW wskazuje nawet 140 tysięcy wykrytych przypadków dziennie.

Wchodzi zdalne nauczanie

We wtorek minister edukacji Przemysław Czarnek poinformował o wprowadzeniu hybrydowego modelu nauczania. W tryb nauki zdalnej przejdą uczniowie klas 5-8 oraz szkół ponadpodstawowych, natomiast dzieci z klas 1-4, a także uczniowie zerówek i przedszkolaki dalej będą uczyć się stacjonarnie.

– W tym okresie, tak jak to miało miejsce w poprzednim roku, kiedy nauka zdalna obowiązywała, będzie możliwość spotykania się maturzystów na konsultacjach indywidualnych i grupowych. Szkoły specjalne same będą decydować wraz z rodzicami, czy będą kontynuować naukę stacjonarną, czy przechodzą na naukę zdalną, tak jak to było w ubiegłym roku – powiedział minister, po czym dodał, że będzie „możliwość kontynuowania praktycznej nauki zawodu”.

Czytaj też:

Andrzej Duda interweniuje w sprawie „lex Czarnek”. Szykuje się spotkanie