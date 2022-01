Koronawirus w Polsce. Rekord zakażeń, 900 tys. Polaków na kwarantannie

Dotychczas rekordowa pod względem liczby zakażeń była sobota 22 stycznia. Odnotowano wówczas 40 876 nowych przypadków. W środę 26 stycznia raport Ministerstwa Zdrowia okazał się jeszcze bardziej dramatyczny. W ciągu ostatniej doby potwierdzono bowiem 53 420 nowych przypadków zakażenia SARS-CoV-2. Z powodu COVID-19 w ciągu ostatniej doby zmarło 276 osób, z czego 214 miało choroby współistniejące.

Najwięcej zakażeń wykryto w województwach: mazowieckim (8524) i śląskim (8042). Pozostałe przypadki pochodzą z województw:

wielkopolskiego (4583),

małopolskiego (4557),

dolnośląskiego (4423),

pomorskiego (3722),

łódzkiego (3499),

lubelskiego (3001),

podkarpackiego (2785),

kujawsko-pomorskiego (2204),

zachodniopomorskiego (2120),

warmińsko-mazurskiego (1579),

podlaskiego (1259),

opolskiego (1219),

świętokrzyskiego (984),

lubuskiego (649).

270 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska informował w rozmowie z Interią, że rośnie udział wariantu omikron w zakażeniach – obecnie odpowiada on już za około 40 proc. przypadków.

Koronawirus w Polsce. Ile osób przebywa w szpitalach?

Mimo dużych przyrostów zakażeń, na razie nie widać gwałtownego wzrostu liczby hospitalizacji. Pojawiła się wręcz odwrotna tendencja. W dziennym raporcie o koronawirusie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że obecnie zajętych jest 14018 łóżek dla pacjentów covidowych, a pod respiratorami przebywa 1 147 osób.

W porównaniu do poprzedniej doby oznacza to spadek liczby hospitalizowanych osób o 135, a zajętych respiratorów – o 17. Maleje także liczba osób objętych kwarantanną, choć nadal jest ona bardzo wysoka. Przymusowej izolacji podlega 909 567 osób. Od wczoraj obowiązuje rozporządzenie skracające czas kwarantanny dla osób, które miały kontakt ze źródłem zakażenia, z dziesięciu do siedmiu dni.

Zdalne nauczanie dla części uczniów

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną, we wtorek minister edukacji Przemysław Czarnek poinformował o wprowadzeniu hybrydowego modelu nauczania. W tryb nauki zdalnej przejdą uczniowie klas 5-8 oraz szkół ponadpodstawowych, natomiast dzieci z klas 1-4, a także uczniowie zerówek i przedszkolaki dalej będą uczyć się stacjonarnie.

– W tym okresie, tak jak to miało miejsce w poprzednim roku, kiedy nauka zdalna obowiązywała, będzie możliwość spotykania się maturzystów na konsultacjach indywidualnych i grupowych. Szkoły specjalne same będą decydować wraz z rodzicami, czy będą kontynuować naukę stacjonarną, czy przechodzą na naukę zdalną, tak jak to było w ubiegłym roku – powiedział minister, po czym dodał, że będzie „możliwość kontynuowania praktycznej nauki zawodu”.