Poszukiwany świadek wypadku w Białce Tatrzańskiej. Kobieta ma złamany kręgosłup po zderzeniu z narciarzem

Poruszający wpis w mediach społecznościowych zamieściła Iza Wiśniewska. Kobieta prosi o pomoc i szuka świadków wydarzenia, które „w kilkanaście sekund wywróciło jej życie do góry nogami”. Jak tłumaczy 14 stycznia 2022 r. doznała urazu na skutek zderzenia z narciarzem na stoku przy stacji Remiaszów w Białce Tatrzańskiej.

Snowboardzistka relacjonuje, że narciarz, który miał na oko 12-13 lat wjechał w nią od tyłu i nie dał żadnej szansy reakcji na uniknięcie kolizji. Wiśniewska napisała, że ma złamany kręgosłup, a złamanie w każdej chwili mogło doprowadzić do paraliżu. Cierpi również na bóle, których „nie życzy najgorszym wrogom”.

Wypadek w Białce Tatrzańskiej. Poszukiwany świadek

Poszukiwany narciarz był ubrany na czarno lub granatowo i prawdopodobnie miał na sobie kamizelkę odblaskową. „Tuż po wypadku do chłopaka podjechała jakaś kobieta (matka lub opiekunka) z pytaniem, co się stało. Sprawca odpowiedział ‘wjechałem w panią’ i po stwierdzeniu faktu oboje po prostu odjechali” – czytamy we wpisie.

Kobieta podsumowuje, że ma zabezpieczone nagrania z kamer i zdjęcia z wyciągów z potencjalnymi uczestnikami zdarzenia. Sprawa została zgłoszona na policję. Trwa ustalanie tożsamości uczestników. Świadkowie mogą kontaktować się ze snowboardzistką lub z komisariatem policji w Bukowinie Tatrzańskiej mailowo pod adresem: kp-bukowina-tatrzanska@zakopane.policja.gov.pl, lub telefonicznie pod numerem 47 83 47 601.

Snowboardzistka ze złamanym kręgosłupem

„Ja wszystko rozumiem, wypadki się zdarzają, ale zostawienie wyjącej z bólu osoby na stoku jest dla mnie niedopuszczalne” – podsumowuje Wiśniewska. W opisie zdjęć kobieta napisała, że „jeszcze przed chwilą była zdrową, wysportowaną i mega sprawną dziewuchą”, a teraz ból pooperacyjny spowodował u niej trudności z oddychaniem.

