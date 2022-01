Sprawa zaginionych licealistek sprzed niemal 30 lat. Archiwum X wkracza do akcji

26 stycznia 1993 roku dwie 17-latki Anna Semczuk i Ernestyna Wieruszewska wyszły z wynajmowanej kwatery w Kościelisku i zaginęły. Do dziś nie ustalono, co się z nimi stało. W 2005 r. sprawa została umorzona, ale wracają do niej policjanci z Archiwum X – poinformował portal polsatnews.pl.

Marek Kowalik, emerytowany policjant wydziału kryminalnego policji w Zakopanem wspomina, że to „najdziwniejsze zaginięcie, z jakim miał do czynienia”. – To było nietypowe po pierwsze dlatego, że bez motywu. To były dwie grzeczne dziewczynki – powiedział.

Zaginięcie Anny Semczuk i Ernestyny Wieruszewskiej. Archiwum X wraca do sprawy

Nastolatki opuszczając kwaterę, powiedziały gaździnie, że jadą kupić bilety na pociąg i przy okazji mają się jeszcze z kimś spotkać. Nie wiadomo jednak, czy do spotkania doszło. Asp. sztab. Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji wyjaśnił, że od tamtej pory ślad się urywa. Dziennik Polski podaje, że w pokojach dziewczyn znaleziono paszport, pieniądze i aparat. Zostawiły też ciepłe rzeczy, bieliznę czy kosmetyki.

Tatrzańska policja szukała świadków i sprawdzała setki tropów oraz różnych wersji wydarzeń. Rozważano wersję o ucieczce do sekty oraz porwanie przez członków albańskiej czy serbskiej mafii zajmującej się dostarczaniem kobiet do domów publicznych. Nic nie zastało jednak potwierdzone.

17-latki wyszły 29 lat temu i przepadły

Licealistek szukano również za granicą, o wsparcie poproszono Interpol. Śledztwo prokuratury wykluczyło wypadek, ucieczkę oraz zabójstwo. Nie znaleziono ciał. Leszek Karp z Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu stwierdził, że jedyny racjonalny wniosek zakłada porwanie nastolatek, które trwa do dzisiaj.

