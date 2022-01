WOŚP usunęła charytatywną aukcję myśliwych. „Mogła negatywnie wpływać na wizerunek”

Na profilu w mediach społecznościowych Vademecum Myśliwego 16 stycznia pojawiła się informacja o możliwości wylicytowania indywidualnego polowania w sezonie 2022. Możesz liczyć na nocleg, dwa wyjścia do łowiska, oraz kolację przygotowaną przez ekipę Vademecum Myśliwego. Polowanie na terenie Koła Łowieckiego Bór Zielona Góra. ‘Przejrzyj na oczy’ zobacz jak piękne jest łowiectwo” – napisano, nawiązując do hasła 30. Finału WOŚP.

Po kilku dniach na kanale pojawił się kolejny wpis dotyczący charytatywnej aukcji, w którym wyjaśniono, że licytacja została anulowana. Wszystko przez to, że „oferta może negatywnie wpływać na wizerunek organizacji charytatywnej”. Autor wpisu zaznaczył, że Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy wspiera od 30 lat, z czego przez kilka ostatnich z partnerami biznesowymi.

Dalej czytamy, że licytacja miała potrwać 10 dni i wystartowała od złotówki, a w momencie zdjęcia najwyższa oferta wynosiła co najmniej 2 100 zł. Allegro poprosiło również, aby nie wystawiać ponownie oferty. „I to by było na tyle w temacie. Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór” – podsumowano we wpisie.

Sprawę skomentował m.in. Lubelski Ruch Antyłowiecki według którego „wielu myśliwych chce ocieplić swój wizerunek, wspierając przeróżnie akcje charytatywne, czy edukacyjne”. Podkreślono, że myśliwych zabolało odrzucenie „zabawy w zabijanie niewinnych zwierząt”. „Ogromne brawa dla Jurka Owsiaka i WOŚP. Zawsze wspieramy was całym serduchem” – podsumowano.

