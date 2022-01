Do kiedy zdalne nauczanie 2022? Stanowczy głos z ministerstwa edukacji

Od czwartku 27 stycznia w szkołach, które nie rozpoczęły jeszcze ferii zimowych, wprowadzono zdalne nauczanie. Stacjonarnie uczą się jedynie przedszkolaki i dzieci z klas 1-4. O kulisach podjęcia decyzji dotyczącej przejścia na naukę zdalną w rozmowie z Polskim Radiem opowiedział Tomasz Rzymkowski – wiceminister w resorcie edukacji.

Zdalne nauczanie 2022 ceną za wydolność systemu

Sytuacja pandemiczna w ostatnich dniach ulega bardzo szybkiemu pogorszeniu. Tylko w środę 26 stycznia na kwarantannie przebywało ponad 900 tys. osób. Również w środę padł rekord zakażeń koronawirusem w Polsce. W ciągu doby odnotowano ponad 53 tys. nowych przypadków.

– Szkoły nie są punktem zapalnym – deklarował w „Sygnałach Dnia” radiowej Jedynki wiceminister Tomasz Rzymkowski. Polityk nie ukrywał jednak, że liczba dzieci kierowanych na kwarantannę była tak duża, że „taka sytuacja groziła paraliżem ważnego działu administracji państwowej” .

Wiceminister przyznał, że gdyby nie wprowadzenie zdalnego nauczania z wydajnością ogromny problem miałyby stacje sanitarno-epidemiologiczne. – Masowość przechodzenia na kwarantannę klas wyższych ocierała się o wydolność systemu – podkreślał kilkukrotnie Rzymkowski. Dlatego w trosce o utrzymanie całego systemu, zapadła decyzja o przejściu na tryb zdalny dla uczniów klas piątych i starszych.

Rzymkowski nie ukrywał, że ministerstwo zdaje sobie sprawę, jak wielką stratą dla uczniów jest przejście na zdalne nauczanie. Przyznał jednak, że resort robi to na krótko i to w okresie, kiedy przebywają oni na feriach zimowych. – My jako ministerstwo mamy doskonałą świadomość sytuacji, dlatego tylko na 4 tygodnie wprowadzamy zdalne nauczanie i to w okresie kiedy prawie połowa szkół jest na feriach zimowych – deklarował.

Do kiedy zdalne nauczanie 2022? „Nie zakładamy innego wariantu”

Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem zdalne nauczanie ma potrwać do 27 lutego, czyli do ostatniego dnia ferii zimowych, a wszyscy uczniowie powinni wrócić do szkolnych ławek w poniedziałek 28 lutego. Co się stanie, jeżeli do tego momentu sytuacja pandemiczna się nie poprawi? Czy ministerstwo rozważa przedłużenie okresu zdalnego nauczania? – My nie zakładamy innego wariantu – wyjaśnił Rzymkowski i dodał również, że spokojni powinni być rodzice młodszych dzieci, ponieważ ministerstwo nie ma w planach zamykania żłobków, przedszkoli i przechodzenia na tryb zdalnego nauczania w klasach 1-4. Wszystko wskazuje zatem na to, że 28 lutego nauka w całym kraju ponownie będzie prowadzona w sposób stacjonarny.

Minister pytany był również o kwestię szczepień wśród nauczycieli. Przyznał, że inne zawody powinny brać przykład z tej grupy, ponieważ zaszczepionych jest ok. 80 proc. pedagogów.

