Żołnierz z raną postrzałową znaleziony w Białowieży

Z ustaleń dziennikarza RMF FM wynikało, że w środę wieczorem w parku w Białowieży znaleziony został żołnierz z raną postrzałową głowy. Stacja podała nieoficjalnie, że mężczyzna to około 22-letni żołnierz z 9. Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie. Wojskowy zmarł na skutek odniesionych obrażeń.

Nie żyje żołnierz. Oświadczenie 16. Dywizji Zmechanizowanej

Wkrótce po upublicznieniu przez RMF FM tego zdarzenia, oficjalne oświadczenie wydało Wojsko Polskie. Potwierdzono w nim śmierć żołnierza. „26 stycznia w okolicy Białowieży doszło do nieszczęśliwego zdarzenia, w wyniku którego śmierć poniósł żołnierz 9. Brygady Kawalerii Pancernej. Na miejsce zdarzenia wezwano Pogotowie Ratunkowe" – czytamy w komunikacie 16. Dywizji Zmechanizowanej.