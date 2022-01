„Wprost” najbardziej opiniotwórczym tygodnikiem 2021 roku. Jesteśmy liderami cytowalności

Jak podliczył IMM, pierwsze miejsce kategorii najbardziej opiniotwórczych tygodników i dwutygodników w Polsce w 2021 roku zajął „Wprost”, ze wzrostem o jedno oczko w stosunku do roku 2020 i łączną liczbą ponad 3,8 tys. cytowań.

Na miejscu drugim uplasował się społeczno-polityczny tygodnik „Sieci”, którego pozycja wzrosła o dwa miejsca. Podium zamyka tytuł „Gazeta Polska”, czwarte miejsce należy do tygodnika „Do Rzeczy”, a ranking Top 5 zamyka „Newsweek”.

Na naszą redakcję dziennikarze innych tytułów w Polsce powoływali się często m.in. w styczniu.

Wtedy „Wprost” np. dotarł do wiadomości e-mail dotyczących szczepień przeciw COVID-19, którą wysyłała do aktorów dyrektorka Fundacji Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury. Nie było tam mowy o żadnej akcji promocyjnej, jak na początku tłumaczyła całą aferę artystka.

Szeroko komentowany był także nasz majowy wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, w którym padły często cytowane słowa prezesa PiS o aborcji.

– Każdy średnio rozgarnięty człowiek może załatwić aborcję za granicą. W moim przekonaniu nic takiego, co by zagrażało interesom kobiet, się nie stało – mówił Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla „Wprost”.

Natomiast w pierwszym wywiadzie udzielonym mediom przez premiera Mateusza Morawieckiego po ogłoszeniu Polskiego Ładu, padły we „Wprost” słynne już słowa o tym, że bogaci korzystają z dróg i szkół, a nie łożą na to odpowiednio do zarobków – co w opinii szefa rządu nie jest nieuczciwe.

Z kolei w październiku szerokim echem rozeszła się m.in. nasza rozmowa z Dorotą Rabczewską „Dodą”, w którym piosenkarka i producentka mówiła o przemocy, której doświadczyła w małżeństwie z Emilem S.

– Gdy dzwonił, a jego imię pojawiało się ekranie telefonu, dostawałam duszności ze stresu. Nie mogłam oddychać – wyznała nam Doda.

Niezmienną popularnością i źródłem licznych cytowań przez cały rok były również oczywiście „Niedyskrecje parlamentarne”, stała rubryka Elizy Olczyk i Joanny Miziołek, w każdy poniedziałek dostarczających zakulisowych informacji o polskiej scenie politycznej oraz jej najważniejszych aktorach.

Jak podaje Instytut Monitorowania Mediów, wśród najczęściej cytowanych mediów 2021 roku największy udział ma prasa – 33 procent. Portale internetowe stanowią 27 proc. udziału w głównym zestawieniu najbardziej opiniotwórczych mediów w kraju, po 20 proc. przypada zarówno nadawcom telewizyjnym, jak i radiowym.

Najbardziej opiniotwórczą gazetą codzienną w 2021 roku była „Rzeczpospolita”, stacją telewizyjną TVN24, radiostacją RMF FM, a portalem internetowym Onet.pl. Na liście wszystkich opiniotwórczych tytułów prasowych w Polsce (od dzienników po miesięczniki) „Wprost” zajął wysokie 8. miejsce, awansując w ciągu roku aż o pięć miejsc.

W tym roku „Wprost” będzie obchodził swoje 40-lecie. Pierwszy numer naszego tygodnika ukazał się w grudniu 1982 roku. Od tego czasu niezmiennie staramy się odpowiadać na ważne pytania oraz pomagamy lepiej poznać i zrozumieć świat. Wierzymy w rzetelne dziennikarstwo i jego misję, podzielając wartości naszych mistrzów.

Analizę częstotliwości cytowań poszczególnych mediów przez inne media przeprowadzono na podstawie 565 771 przekazów pochodzących z monitoringu prasy, radia i telewizji, oraz portali internetowych, w których pojawiały się nazwy mediów prasowych; portali internetowych; stacji radiowych i telewizyjnych lub tytuły ich programów. Badanie dotyczy okresu 1.01 – 31.12 2021 roku.