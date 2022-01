13-latka z ośrodka dla uchodźców trafiła do szpitala. „To jest więzienie”

13-latka z ośrodka dla uchodźców trafiła do szpitala, bo prowadzona przez nią głodówka zagrażała jej życiu. Migrantka chciała zwrócić uwagę na skandaliczne warunki, w jakich przebywają uchodźcy. – To nie jest zamknięty ośrodek. To więzienie dla wszystkich ludzi tutaj – powiedziała jej 17-letnia siostra.