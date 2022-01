Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyła alerty SMS z ostrzeżeniami. Możliwe zaniki prądu

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w związku z prognozami pogody ostrzega przed silnym wiatrem. „Uwaga! W nocy i jutro rano silny wiatr (27/28.01). Możliwe utrudnienia komunikacyjne i przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz wolno stojące rzeczy” – brzmi treść wiadomości.

Alerty SMS zostały wysłane do mieszkańców województwa opolskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego oraz do osób zamieszkujących niektóre powiaty woj. lubelskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego. Według RCB porywy wiatru mogą osiągać nawet 90 km/h.

Pogoda. Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem

Znacznie szerszy zasięg mają z kolei ostrzeżenia pogodowe, które wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty IMGW obowiązują niemal w całej Polsce i nie dotyczą tylko Warmii i Mazur oraz Podlasia. Ostrzeżenia obowiązują również w części woj. lubelskiego, mazowieckiego i zachodniopomorskiego. W pozostałych regionach alerty obowiązują w całych województwach.

Alerty pogodowe IMGW 1. stopnia przed silnym wiatrem w zależności od regionu obowiązują do piątku do różnych godzin, maksymalnie do godz. 14. Obecnie najsilniejszy wiatr wieje na wybrzeżu z kierunku zachodniego. Porywy wiatru punktowo w strefie przybrzeżnej osiągają nawet prędkość do 105 km/h.

Alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed zamieciami i zawiejami śnieżnymi

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał także pomarańczowe alerty przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Ostrzeżenia obowiązują w Sudetach dla powiatów: kłodzkiego, wałbrzyskiego, Wałbrzycha, kamiennogórskiego, karkonoskiego, Jeleniej Góry, lwóweckiego oraz lubańskiego.

