Marcin Matczak: Dostałem telefon, że mój syn nie żyje

„Dziś około 21.00 dostałem telefon z numeru 800 808 808 (infolinia CBA) z informacją, że mój syn nie żyje. Oczywiście Michałowi nic nie jest. Po krótkim zdenerwowaniu tym telefonem uznałem, że jest on dobrym powodem, by nadal robić to, co dotychczas, tylko bardziej” – napisał w czwartek 27 stycznia na Twitterze Marcin Matczak.

Informacja o rzekomej śmierci Maty (Michała Matczaka) nie jest pierwszą, która przydarza się osobom ze świecznika. Jeszcze w czwartek podobne zdarzenie miało miejsce w przypadku córki adwokata Romana Gierycha.

„Pół godziny temu otrzymałam telefon z groźbami śmierci, jeśli »powiemy jeszcze choćby słowo o Pegasusie«” – napisała Maria Giertych na Twitterze. Córka byłego wicepremiera dodała, że numer telefonu podszywał się pod kancelarię mecenasa Jacka Duboisa, przyjaciela Romana Giertycha. Nadawca wiadomości metalicznym, komputerowo zmienionym głosem odczytał, że tym razem dawkę trucizny dobiorą prawidłowo. „To naprawdę straszne co się dzieje” – oceniła Maria Giertych. Wcześniej z telefonu Marii Giertych rozsyłano z kolei alarmy bombowe.

Córka byłego szefa CBA Pawła Wojtunika dostała telefon, że jej ojciec nie żyje

Jeszcze wcześniej doszło do ataku hakerskiego na telefon żony senatora Krzysztofa Brejzy. Z telefonu Doroty Brejzy również rozsyłane były wiadomości o podłożeniu ładunków wybuchowych w całej Polsce. Z kolei nieletnia córka byłego szefa CBA Pawła Wojtunika otrzymała podobny telefon do tego, który dostał także Marcin Matczak. Do 15-latki zadzwoniono i powiedziano, że jej „tata nie żyje”.

Wszystkie osoby, które padły ofiarami ataków są zaangażowane w życie polityczne naszego kraju i są znane z publicznej i ostrej krytyki partii rządzącej. W Senacie powołano nadzwyczajną komisję, która bada przypadki wykorzystywania nielegalnych podsłuchów wobec politycznych wrogów partii rządzącej. Z dotychczasowych zeznań wynika, że proceder miał wiele punktów wspólnych.

