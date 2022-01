Ministerstwo Zdrowia ogłasza kolejne zmiany w zarządzaniu pandemią. Więcej testów, krótsza kwarantanna

Wojciech Andrusiewicz podczas piątkowego (28 stycznia) spotkania z mediami wskazał, że resort zdrowia przygotowuje się na kolejne zmiany, które mają pomóc w zarządzaniu pandemią w naszym kraju.

Więcej testów, krótsza kwarantanna

Pierwsza z proponowanych zmian to więcej testów. Już w ostatnich dniach możliwość testowania rozszerzono o apteki. Nie są to jednak jeszcze wszystkie apteki w Polsce, lista ciągle się powiększa, choć na ten moment wynosi jedynie ok. 140 aptek na całą Polskę. – Umożliwiamy testowanie testami antygenowymi we wszystkich laboratoriach i punktach wymazowych w Polsce. Dotyczy to zarówno placówek publicznych, jak i komercyjnych, testy będą bezpłatne – finansowane z NFZ. To podniesie potencjał testowania w Polsce – zapowiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

Druga zmiana to skrócenie kwarantanny dla wybranych zawodów. Chodzi o medyków i służby mundurowe. Przypomnijmy, że w ostatnich dniach i na tym polu zaszły zmiany. Polacy podlegają 7-dniowej, a nie jak do tej pory 10-dniowej kwarantannie. Kwarantanna dla medyków i służb mundurowych może zostać skrócona do pięciu dni, jeśli piątego dnia kwarantanny wynik testu na koronawirusa będzie ujemny.

Koronawirus w Polsce. Pandemia przybiera na sile

Wojciech Andrusiewicz odniósł się również do rekordowych danych z czwartku i piątku. Polska notuje sporo ponad 50 tys. zakażeń koronawirusem dziennie. – Spodziewamy się w najbliższych dniach przekroczenia pułapu 60 tys. zakażeń dziennie, tym bardziej że udział wariantu omikron to już ponad 63 proc. w ciągu ostatnich trzech dni – wskazał. Jak dodał, dominacja wariantu omikron plus coraz więcej testów przyniosą z pewnością również kolejne rekordy dzienne.

Czytaj też:

Ważna decyzja Ministerstwa Zdrowia ws. szczepień