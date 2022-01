Na aukcje WOŚP trafiły unikatowe przedmioty i możliwości przeżycia przygody życia

WOŚP zagra już po raz trzydziesty. Tym razem Jurek Owsiak i jego fundacja zbierają pieniądze na diagnostykę i leczenie wad wzroku u dzieci. Dlatego 30. Finał odbywa się pod hasłem „Przejrzyj na oczy. Dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci” .

Sportowe aukcje WOŚP. Lewandowski wystawił buty i smoking, Stoch kawałek narty

Sportowcy od lat wspierają WOŚP oferując na aukcje przedmioty o wyjątkowym dla nich znaczeniu, lub związane z ich występami. Nie inaczej będzie w tym roku. Sporym zainteresowaniem cieszą się m.in. dwie aukcje związane z Robertem Lewandowskim. Kapitan reprezentacji Polski przekazał WOŚP korki, w których strzelił bramkę z przewrotki podczas 5. kolejki Ligi Mistrzów w meczu z Dynamem Kijów.

Buty są wyjątkowe nie tylko ze względu na historię zdobytej w niej bramki. „Są to spersonalizowane buty Nike Mercurial Vapor 14 Elite SG-Pro. Na zewnętrznych stronach widnieje napis „Lewy” i flaga Polski, na wewnętrznych RL9 i imiona córek Roberta Lewandowskiego: Klary i Laury” czytamy w opisie aukcji. Za tę wyjątkową parę butów w piątek trzeba zapłacić ponad 20 tys. zł., a cena cały czas rośnie.

Najlepszy piłkarz w Polsce WOŚP przekazał również smoking, który Lewandowski miał na sobie m.in. podczas odbierania nagrody dla Sportowca Roku 2021. Za smoking w piątek 28 stycznia trzeba było zapłacić nieco ponad 4 tys. zł.

Pod młotek na rzecz WOŚP trafił również kask Kamila Stocha z autografem mistrza świata. Co ciekawe, na sprzedaż wystawiła go rodzina z Krakowa, a nie sam sportowiec. Jego obecni posiadacze kupili go w 2013 roku na aukcji charytatywnej na rzecz Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych. Teraz pieniądze z jego sprzedaży ponownie pomogą najmłodszym. Cena aukcji przekroczyła już 5 tys. zł. Z Kamilem Stochem związana jest również licytacja kawałka narty z autografami zawodnika i Jurka Owsiaka.

Aukcje WOŚP 2022 z myślą o miłośnikach motoryzacji

Na aukcje na rzecz WOŚP trafiły również samochody. My zwróciliśmy uwagę na dwie licytacje. „Sierra ze wspomnień Jurka Owsiaka #SiemaSierra” została wystawiona na sprzedaż przez Poleasingowe.pl. „Wylicytuj auto, które przyjechało wprost ze wspomnień Jurka Owsiaka! 30 lat temu, podczas pierwszego finału Orkiestry, główny dyrygent WOŚP poruszał się niezawodnym Fordem Sierra Kombi. To auto odegrało ogromną rolę w życiu Jurka – towarzyszyło mu na początku przygody z WOŚP, a pieniądze z jego sprzedaży pomogły w organizacji Przystanku Woodstock w Polsce. Twoją własnością może się stać ten sam model, z tego samego rocznika (1991), który wygląda dokładnie tak, jak swój oryginalny pojazd zapamiętał Jurek Owsiak” – można przeczytać w opisie aukcji. Kultowe auto kosztuje już 76 tys., a aukcja kończy się w poniedziałek 31 stycznia rano.

Pod młotek trafił również wyjątkowy czerwony „Maluch” z logo WOŚP. Samochód z 2000 roku jest po gruntownym remoncie mechanicznym i wizualnym. Jego cena przekroczyła już 36,5 tys. zł, a koniec aukcji zaplanowany jest na niedzielę 30 stycznia.

Bojka ratunkowa z autografem Davida Hasselhoffa i dzień z ratownikami TOPR

Wyjątkowy przedmiot na rzecz WOŚP przekazał również prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak. Dzięki niemu na aukcję trafiła bojka ratunkowa, która została podpisana przez aktora Davida Hasselhoffa, czyli serialowego Mitcha z serialu „Słoneczny Patrol” .

Prawdziwym hitem pośród tegorocznych aukcji WOŚP jest jednak luksusowy weekend z Omeną Mensah i Rafałem Brzoską. Jak czytamy w opisie licytacji „gospodarze zapewniają, że weekend będzie obfitował w wyjątkowe doznania wzrokowe (bo w tym roku zbieramy na diagnostykę i leczenie wzroku u dzieci), a także wyrafinowane doznania smakowe , bo Omenaa i Rafał to wielbiciele wykwintnej sztuki kulinarnej oraz wytrawni koneserzy wina. Pieczołowicie przygotowany harmonogram wyjazdu zapewni zwycięzcom aukcji ogromną dawkę inspirującej energii oraz niezapomnianych emocji”. Aukcja dotyczy weekendowego luksusowego wyjazdu dla pary, a kierunek do wyboru to Włochy lub Francja. Wartość licytacji przekroczyła już 160 tys. złotych, a jej koniec zaplanowano na wtorek 1 lutego.

Wszyscy miłośnicy Tatr, którym nie zależy na luksusach, mogą wylicytować dzień z ratownikami TOPR. W programie znalazłyby się następujące punkty:

śniadanie w siedzibie TOPR

oprowadzenie po siedzibie z wprowadzeniem w specyfikę pracy ratowników i innych osób zatrudnionych w TOPR

odwiedziny w bazie śmigłowca Sokół

przejazd lub wycieczka do tatrzańskiego schroniska wraz z obiadem w schronisku

poznanie pracy ratowników TOPR

pamiątkowe zdjęcie z ratownikami.

Zwycięzca aukcji będzie mógł zabrać ze sobą osobę towarzyszącą. Aukcja kończy się w czwartek 4 lutego, a w piątek jej wartość przekraczała już 13 tys. zł.

Wszystkie licytacje dostępne są na stronie allegro.pl.

