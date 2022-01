Gala MMA-VIP Marcina Najmana ze „Słowikiem” oficjalnie odwołana. Burmistrz Wielunia o powodach

Na oficjalnej stronie Gminy Wieluń pojawiło się oświadczenie burmistrza Pawła Okrasy. „W związku z bezpardonowym atakiem na moich najbliższych oraz po licznych rozmowach z moimi współpracownikami, radnymi klubu »Łączy nas Wieluń« oraz mieszkańcami gminy Wieluń, którzy wyrazili negatywną opinię co do organizacji gali MMA-VIP-4, po konsultacji z panem Marcinem Najmanem podjęliśmy decyzję o rozwiązaniu umowy na wynajęcie hali WOSIR na organizację gali za porozumieniem stron” – brzmi komunikat. Zamieszczono również screen dokumentu.

Paweł Okrasa rozwiązał umowę na galę Marcina Najmana ze „Słowikiem”

Jeszcze przed oficjalną decyzją lokalny portal Kulisy Powiatu poinformował, że burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wycofał się z umowy na wynajem hali na organizację gali MMA-VIP w tym mieście. Impreza miała być promowana przez byłego szefa mafii pruszkowskiej Andrzeja Zielińskiego ps. „Słowika”. „Dziękuję wszystkim, którzy podpisali się pod petycją przeciwko tej imprezie. Ponad tysiąc osób wyraziła swój sprzeciw! Jestem przekonany, że odwołanie tej imprezy, to dobra wiadomość dla Wielunia i jego Mieszkańców” – napisał lokalny dziennikarz Sławomir Rajch.

O odwołaniu gali Najmana informował również w mediach społecznościowych Dominik Drzazga, będący burmistrzem leżącego nieopodal Wielunia Złoczewa. Drzazga powiedział, że Okrasa zeznał, że grożono jego najbliższym. Burmistrz Wielunia poinformował o sprawie organy ścigania. „Burmistrz Wielunia popełnił błąd, pozwalając organizować tą pseudo gale, ale atakowanie jego córki również przekracza granice. Rodzina nie powinna cierpieć w takiej sytuacji” – skomentował włodarz Złoczewa.

Sprzeciw po decyzji burmistrza Wielunia. Krzysztof Stanowski na czele krytyków

Jedną z osób, które stanowczo sprzeciwiały się organizacji gali z udziałem „Słowika”, był dziennikarz sportowy Krzysztof Stanowski. Stanowski krytykował Najmana już w momencie, kiedy gala MMA-VIP miała odbyć się w Kielcach. Dziennikarz w środę spotkał się z burmistrzem Wielunia i próbował go przekonać do odwołania imprezy.

Do Okrasy apelował również wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński, który mówił, że zgoda burmistrza Wielunia na organizację gali ze „Słowikiem” jest „powodem do wstydu”. „Proszę potraktować moje słowa, jako ostatni apel do odpowiedzialności, logiki oraz zdrowego rozsądku i nie zmuszać mnie do uruchamiania nadzoru prawnego nad samorządem wynikającego z Konstytucji i ustaw” – napisał Bocheński.

