Ministerstwo Finansów ostrzega przed działaniem oszustów. Chodzi o maile wymuszające płatność

Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi e-mailami, które są podpisane jako „Zespół viaTOLL”. Oszuści nakłaniają w nich do płatności w ramach umowy w systemie viaTOLL i odsyłają do fałszywej strony internetowej.

Takie wiadomości są próbą wyłudzenia danych do logowania i danych autoryzacyjnych do bankowości. Przechwycone w ten sposób informacje mogą zostać wykorzystane przez cyberprzestępców do kradzieży pieniędzy z konta bankowego ofiary.

Ministerstwo Finansów ostrzega przed działaniem oszustów. Co warto zrobić?

W przypadku otrzymania podejrzanego maila, który dotyczy usługi viaTOLL, Ministerstwo Finansów prosi o przekazanie zgłoszenia pod adres mailowy incydent@mf.gov.pl lub o kontakt telefoniczny pod numerami: 800 101 101, + 48 22 521 10 10. „Każde zgłoszenie może pomóc ochronić tysiące innych użytkowników” – podkreśla resort.

Ministerstwo Finansów przypomina, że świadczenie usługi viaTOLL zostało zakończone z końcem września 2021 roku. Tym samym zakończono pobór płatności za przejazd drogami płatnymi za pośrednictwem viaTOLL. Wówczas przestały również działać urządzenia viaBOX i viaAUTO.

Koniec systemu viaTOLL. Zastąpił go system e-TOLL

Od 1 października 2021 r. jedynym systemem umożliwiającym wnoszenie opłaty elektronicznej za przejazd po drogach płatnych w Polsce jest system e-TOLL. Dzięki e-TOLL można zapłacić zarówno za przejazd po drogach krajowych, jak i po autostradach zarządzanych przez GDDKiA. Użytkownicy na przeksięgowanie środków z rachunku viaTOLL mają czas do 30 września 2022 r.

Czytaj też:

Raport o przestępstwach w intrenecie. Jeden obszar jest prawdziwą kopalnią złota dla przestępców