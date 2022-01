Jerzy Owsiak melduje gotowość WOŚP. Poznaliśmy liczby i gwiazdy tegorocznego finału

Szef WOŚP przedstawił imponujące liczby tegorocznego finału. – Są zarejestrowane 1633 sztaby w Polsce i 29 innych krajach. Pieniądze będzie zbierać blisko 120 tys. wolontariuszy. Doliczając do tego jeszcze uczestników wirtualnego Biegu „Policz się z cukrzycą” to ten duch Orkiestry żyje w ponad 40 krajach na praktycznie każdym kontynencie. Do tego ponad 40 tys. skarbon stacjonarnych w sklepach, firmach i innych miejscach. 38,5 tys. e-Skarbonek, do których można zbierać pieniądze, siedząc sobie w domu – wyliczał.

Do tego dodawał 550 terminali, które będą na osobistym wyposażeniu wolontariuszy, za pomocą których będzie mogli wpłacić pieniądze kartą. Wspomniał też o aukcjach. – Już w tym momencie rakieta Igi Świątek przebiła cenę 120 tys. zł, ale ona pewnie jeszcze znacznie wzrośnie po kolejnych jej niesamowitych wyczynach. W sumie na Allegro jest blisko 220 tys. aukcji na rzecz WOŚP – ujawnił.

Jerzy Owsiak poinformował o planach dotyczących finału akcji w Warszawie. – Dwa dni będziemy obecni w naszym miasteczku orkiestrowym przed Pałacem Kultury i Nauki. Startujemy w sobotę, o godz. 12, Biegiem „Policz się z cukrzycą”. Cały czas można jeszcze zdobyć pakiety. Co roku razem z nami biega, drepcze lub spaceruje ok. pięciu tys. osób i to jest piękny moment w kolorze pomarańczowym – mówił, odwołując się do charakterystycznych koszulek uczestników.

Koncert WOŚP. Kto zagra, gdzie koncerty?

– Można też przyłączyć się do biegów wirtualnych i pokonać ten 5-kilometrowy dystans gdziekolwiek na świecie. A celem jest zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży. Natomiast w niedzielę, 30 stycznia, zaczynamy już od 8.20 rano i gramy do 24. W głównym koncercie wystąpi 17 zespołów, w tym Ira, Dżem, Nocny Kochanek, Kwiat Jabłoni czy Voo Voo – dodawał.

Wydarzenie będzie transmitowane w internecie. W dobie pandemii to właśnie ta forma kontaktu ma być główną w przypadku muzycznych wydarzeń WOŚP. – Sam koncert rusza od godz. 13.40 i na pierwszy ogień idzie zespół Happysad i potem lecimy aż do 22, kiedy to koncert zakończy zespół LemON. O godz. 20 planujemy tradycyjnie światełko do nieba – zaznaczał Owsiak.

Czytaj też:

Jerzy Owsiak chciał kupić wiązankę, odmówiono mu. „To jak w filmie grozy”