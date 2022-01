Przypomnijmy, że w sobotę miało miejsce sympozjum pt. „Oblicza pandemii”. Organizatorem wydarzenia była Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu związana z o. Tadeuszem Rydzykiem.

Jak wcześniej informowaliśmy, na spotkanie zaproszono wielu gości, którzy wielokrotnie kwestionowali oficjalne państwowe przekazy na temat pandemii. Wśród nich są choćby dr Włodzimierz Bodnar, pulmonolog z Przemyśla, który zasłynął promowaniem amantadyny do leczenia COVID-19, dr. Marek Sobolewski, według którego „segregacja sanitarna nie ma żadnych naukowych podstaw", dr Zbigniew Martyka, który krytykował obostrzenia pandemiczne w programie „Warto rozmawiać” Jana Pospieszalskiego, po czym program został zawieszony, czy ks. prof. Paweł Bortkiewicz, który przekonywał, że „szczepionka jest badaniem klinicznym" i „rzeczywistością w fazie eksperymentu", a ostatnio bronił kontrowersyjnej wypowiedzi kurator Barbary Nowak.

O. Tadeusz Rydzyk: Zaszczepiłem się, niektórzy moi współbracia tego nie zrobili

PAP przytacza wystąpienie o. Rydzyka z sobotniego spotkania. – Zaszczepiłem się trzeci raz już. Moi współbracia nie wszyscy się zaszczepili. Po szczepionce to jeden dostał i zakrzepicy – mówił. – Ja posłuchałem lekarzy. Już znałem takich, co nie słuchali lekarzy. Wąchają kwiatki od spodu. Jest po to medycyna i szukajmy uczciwych lekarzy, mądrych – dodawał. – Nie dajmy się skłócać, szukajmy prawdy. Alleluja i do przodu – miał zakończyć.

