Wcześniej informowaliśmy o narciarzu, którego stan jest poważny. Jak się jednak okazało, lekarzom nie udało się uratować mężczyzny. Ofiarę drugiej lawiny odkryto później.

Przypomnijmy, że zgodnie z wcześniejszymi informacjami Tygodnika Podhalańskiego, najpierw zeszła lawina z Uhrocia Kasprowego, a następnie w Dolinie Pięciu Stawów. Śmigłowiec policyjny z ratownikami TOPR poleciał najpierw po narciarza, którego porwała lawina, następnie zawrócił, by działać w okolicy Doliny Pięciu Stawów.

Dwie lawiny w Tatrach. Skutki są tragiczne. Nie żyją dwie osoby

Narciarz miał zjeżdżać po trasie niewyznaczonej do jazdy. Spod śniegu odkopał go kolega. Jak jednak podaje Tygodnik Podhalański, choć narciarz trafił do szpitala, ostatecznie nie udało się go uratować. Z kolei lawina w Dolinie Pięciu Stawów porwała dwie osoby. Pierwsza uszła z życiem, druga nie była w stanie się uratować.

Mimo akcji TOPR w okolicy i odnalezieniu poszkodowanej osoby, było już za późno na ratunek. - W Dolinie Pięciu Stawów lawina zeszła w rejonie Kosturów, zeszła na Czarny Staw Polski. Prawdopodobnie został załamany lód, ponieważ osoba zmarła została wyciągnięta na brzeg z wody – mówi Tygodnikowi Podhalańskiemu TOPR. Ratownicy nie precyzują, kim była druga ofiara. Prawdopodobnie był to kolejny narciarz, gdyż poruszanie się po wskazanym terenie bez wspomagania w postaci nart, byłoby trudne.

W Tatrach panują bardzo trudne warunki pogodowe. TPN wydał ostrzeżenie przed lawinami

Warunki panujące w górach nie należą do najlepszych. Choć pogoda wydaje się zachęcająca do górskich wędrówek, TPN ostrzegł, że to tylko pozory.

„W Tatrach wieje silny wiatr, któremu towarzyszą intensywne opady śniegu. W wielu miejscach występuje lód i jest ślisko, zwłaszcza na graniach. Obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Wyjście powyżej schronisk to duże ryzyko!” – czytamy w ostrzeżeniu wydanym przez TPN.

Czytaj też:

Poważny wypadek w Tatrach. Turysta spadł blisko 800 metrów w dół Rysów